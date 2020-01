Série télévisée «parasite» en développement par Bong Joon Ho, Adam McKay

HISTOIRES CONNEXES

C’est peut-être la seule fois où cette phrase peut être accueillie avec joie et excitation: un parasite largement connu prend une nouvelle forme.

Une série télévisée basée sur le film 2019 de Bong Joon Ho, acclamé par la critique, est en développement, selon The Hollywood Reporter. Adam McKay (Succcession, Vice, The Big Short) est également à bord, HBO surveillant le projet.

Parasite est une comédie / thriller sombre coréen qui suit la famille pauvre Kim, dont les membres se frayent un chemin dans la vie de la riche famille Park. Depuis sa sortie en mai 2019, le film a remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes et un Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, et il est susceptible de se présenter aux Oscars lors de la cérémonie de cette année. Le film a amassé 23 millions de dollars de ventes de billets aux États-Unis et 130 dollars dans le monde.

Bong et McKay serviront de producteurs exécutifs sur la série potentielle. Si le projet se concrétise, ce sera le deuxième des films de Bong à se transformer en émissions de télévision: il a également écrit et réalisé Snowpiercer en 2013, et il est producteur exécutif de l’adaptation de TNT par TNT.

