Séries télévisées et coronavirus: liste des séries annulées, différées et raccourcies

Vous l’avez peut-être remarqué. Depuis fin février, TVLine vous a jeté de nombreuses informations sur les séries qui seront (et ne seront pas) affectées par la pandémie de coronavirus. En fait, peut-être que vous avez non seulement remarqué cela, mais que votre tête tourne un peu en conséquence.

Nous ne vous en voudrions pas du tout. De plus, nous sommes là pour vous aider en faisant ce que nous devons tous en temps de crise: organiser nos fesses. Dans notre cas, cela signifiait de compiler une liste complète et à jour des émissions de télévision, et de noter comment, le cas échéant, leur production a été affectée. (Et oui, se laver les mains après!)

Pour certains programmes – bon nombre d’entre eux, en fait – les nouvelles sont bonnes. Modern Family, par exemple, avait déjà terminé le travail sur sa 11e et dernière saison avant qu’une production ne commence à s’arrêter. Et après avoir terminé l’enregistrement de la saison 3, The Masked Singer avait fermé sa garde-robe bonkers jusqu’à la prochaine fois.

Pour d’autres programmes, les nouvelles sont… moins bonnes. Parmi les séries aux prises avec des saisons interrompues figurent Supernatural et Empire, qui diffusent actuellement leurs propres saisons d’adieu. Et bien que nous ne soyons pas nécessairement en faveur de longs adieux prolongés, nous ne voulons certainement pas non plus voir des émissions que nous avons connues et aimées!

