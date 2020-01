Sérieusement? Le père de Meghan Markle vient de défier le prince Harry en duel

Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, ne veut tout simplement pas démissionner. Thomas est une épine aux côtés de la famille royale depuis deux ans, et ses derniers commentaires sont en quelque sorte plus scandaleux que jamais. Dans une étrange interview, Thomas a en fait défié le prince Harry en duel, faisant monter sa rivalité avec le duc et la duchesse de Sussex à de nouveaux sommets.

Meghan Markle et le prince Harry | DANIEL LEAL-OLIVAS – Piscine WPA / .

Thomas Markle défie le prince Harry en duel

Thomas n’a jamais hésité à exprimer ses sentiments envers

Le mari de Meghan. Mais ses derniers commentaires sont aussi ridicules que possible.

Selon la page

Six, Thomas a fait une diatribe épique contre Harry dans une nouvelle interview et a contesté

le duc de Sussex en duel.

“L’homme monte et vole et me voit”, a déclaré Thomas. “Je serais

heureux de se battre en duel avec Harry à tout moment. Un tour dans la chambre. Armé. Dix étapes,

tourner et tirer. Ça réglerait le score. “

Thomas ne s’est malheureusement pas arrêté là. Il a poursuivi en disant que

Harry se recroquevillerait probablement à moins de 10 pas du duel. Il a ensuite appelé

Harry un “bonbon” et a dit qu’il était complètement “fouetté”.

Bien que son défi en duel soit scandaleux, Thomas a admis

que ses ébats ne sont qu’un moyen d’attirer l’attention de sa fille. Les deux ont

pas parlé depuis qu’il s’est retiré du mariage de Meghan Markle en

2018.

Meghan et Harry, bien sûr, n’ont pas commenté le

dernière diatribe, mais ils pourraient être contraints de l’affronter dans un proche avenir.

Thomas Markle et Meghan Markle vont-ils se rencontrer en cour?

L’année dernière, Meghan et Harry ont déposé une plainte contre les tabloïds britanniques après que les médias aient publié des lettres que Meghan avait écrites à son père.

Selon la manière dont l’affaire se déroule devant les tribunaux, il est possible

que Thomas, celui qui a divulgué les lettres, est appelé comme témoin. Si ce

arrive, alors Thomas et Meghan pourraient se retrouver face à face devant le tribunal, ce qui

être la première fois qu’ils interagissent depuis des années.

«S’il s’agit de les rencontrer dans une salle d’audience, c’est formidable.

Au moins, je pourrais enfin les voir! », A expliqué Thomas.

C’est une déclaration tellement irrespectueuse à faire. Thomas Markle peut honnêtement aller F lui-même. Les pères qui continuent de traverser les frontières émotionnelles avec leurs filles sont les pires. Si étouffant. Nous nous tenons avec Meghan Markle contre sa “famille” toxique !!! https://t.co/uGJhANshd7

– Perez Hilton (@PerezHilton) 28 janvier 2020

Thomas a ajouté que tout se révélera dans le prochain

bataille judiciaire. Dans le cas où il aurait la chance de parler à Meghan, Thomas

affirme qu’il s’excuserait auprès d’elle et tenterait de se faire pardonner.

Il dit également qu’il a écrit des lettres à Meghan Markle et au prince Harry mais n’a pas pu entrer en contact. Il a même tendu la main à son ex-femme, Doria Ragland, mais elle lui donne également l’épaule froide.

Considérant comment Thomas fait des choses comme défier Harry

un duel, on ne se demande pas pourquoi il est aliéné.

Thomas Markle s’ouvre sur ces photos controversées

Quelques jours avant que Meghan Markle et le prince Harry ne se marient, Thomas

a fait les gros titres après avoir été pris en train de mettre en scène des photos pour les médias.

Bien que la cascade ait attiré l’attention négative sur Harry et Meghan

la veille de leur mariage, Thomas ne regrette pas ce qu’il a fait. En fait, non

seulement il gagne encore de l’argent à partir des images, mais il croit également que le

la famille royale lui doit de l’argent.

“Absolument. Ces photos se vendront pour toujours », a-t-il déclaré.

«Je vais me défendre et je vais être payé pour ça. Je m’en fiche. À

ce point, ils me le doivent. La famille royale me doit. “

#ThomasMarkle semble 2b traire autant de publicité de sa fille que possible. Est-ce vrai qu’il a obtenu 15 000 £ pour cela? Meghan le voulait à son mariage, lui a acheté un nouveau costume / de nouvelles chaussures, elle l’a ensuite contacté 20 fois mais il n’a pas répondu à cause de la maladie, dit-il. Il n’a aucune dignité https://t.co/H9O1YSMslJ

– Vox Populi (@ VoxPopu07251706) 22 janvier 2020

Thomas croit apparemment que tout ce qu’il a vécu dans

ces dernières années, c’est pourquoi la famille royale lui doit de l’argent. Il dit aussi que Meghan

Markle a promis de prendre soin de lui quand elle est devenue une actrice à succès, qui

il veut évidemment encaisser.

En ce qui concerne le mensonge à Meghan et Harry au sujet des photos, Thomas

dit qu’il regrette de ne pas leur avoir dit la vérité.

Que pense Thomas Markle du Megxit?

En ce qui concerne Megxit, Thomas n’a pas hésité à exprimer son opinion. Dans une récente interview, Thomas a critiqué les Sussex pour être des «âmes perdues» et a déclaré qu’il était gêné par leur décision de quitter la famille royale.

«C’est comme l’une des plus grandes institutions à vie longue

jamais », a-t-il expliqué. “Ils le détruisent, ils le déprécient, ils sont

ce qui le rend minable. “

Thomas a ajouté qu’il croyait que Meghan Markle jetait ses rêves

loin et a décidé de démissionner à cause de l’argent. Il a également admis que son

sa fille sera probablement éloignée pour toujours, surtout compte tenu de tout ce qu’il

a déclaré au cours des deux dernières années.

Il y a quelques semaines, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé qu’ils se retiraient en tant que membres supérieurs de la famille royale. Le couple prévoit vivre au Canada pendant une partie de l’année et n’acceptera plus de financement public.