“Serpents dans un avion” et les plaisirs simples des films d’horreur stupides

En 2006, une bande-annonce a été publiée pour un petit film fou qui a poussé Internet à chier collectivement son pantalon. Ce petit film était Serpents dans un avion. Oui, le titre dit tout. Un troupeau de serpents en colère allait attaquer les passagers en plein vol, avec seulement Samuel L. Jackson pour les sauver tous de la destruction et de la mort. Naturellement.

C’était un film que nous n’avions jamais vu sur grand écran auparavant. Si brutal. Tellement excitant. Tellement ridicule. L’amener sur! Les mèmes, les blagues, les mentions et l’excitation étaient en plein écran en attendant l’ouverture du film en août 2006.

Et puis… personne ne l’a vu.

Ce qui avait commencé comme une vague de buzz sur Internet est mort au box-office et le monde est passé à autre chose. Ce qui est stupide, car je suis ici pour vous dire que Snakes on a Plane est un sacré film amusant. Et cela vient en grande partie du fait que le réalisateur David R. Ellis n’a pas pour but de faire quelque chose de révolutionnaire. Snakes est un film B idiot et sait que c’est un film B idiot. Il sait ce que le public veut et ce que nous sommes là pour voir.

Nous obtenons une configuration de base – rien de trop compliqué ou grandiose. Nous commençons à Hawaï, où le surfeur Sean (Nathan Phillips) se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment et voit le méga gangster Eddie Kim (Byron Lawson) assassiner le procureur de district qui a formé un dossier contre son réseau criminel. Shawn est rapidement intercepté par l’agent du FBI Neville Flynn (Jackson), qui le convainc de se rendre à Los Angeles pour témoigner contre Kim lors de son prochain procès. Kim, le cerveau criminel qu’il est, met une tonne de serpents dans la soute de l’avion et prépare leurs caisses pour les ouvrir en plein vol. Pour rendre son plan encore plus horrible, il trempe également un bouquet de fleurs avec des phéromones de serpent et les colle également dans la soute, ce qui rend les serpents très agressifs et super énervés.

C’est ça. Nous obtenons les serpents dans l’avion, puis nous essayons de survivre aux attaques de serpents jusqu’à ce que nous puissions poser l’avion en toute sécurité à L.A. Oui. Génie? Absolument – dans ce genre de boules, totalement idiot, William Castle-y.

Parce que nous ne sommes pas là pour le mystère. Nous ne sommes pas ici pour un thriller policier complexe. Nous sommes ici parce que nous voulons voir un groupe de passagers attaqués par des serpents à trente mille pieds.

Et c’est exactement ce que propose Ellis. Lorsque les serpents sont libérés, c’est pratiquement comme s’il criait “Game On!” de quelque part hors caméra. Nous recevons des serpents dans des sacs à vomi. Dans les toilettes. Chute du système de ventilation. Rampant sous les chaises. Sortir du tableau de bord et attaquer notre pilote. Ils mordent toutes les parties du corps imaginables. Taylor Kitsch a une expérience malheureuse quand il essaie de frapper sa petite amie dans la salle de bain. Une dame se fait mordre le globe oculaire. Un autre mec se fait mordre la bite.

La liste continue, et parce que les fans d’horreur sont un public délicieusement diabolique, nous applaudissons.

Et cela n’inclut même pas ce qui se passe lorsque les passagers commencent à riposter. Les serpents sont taser, brisés, brûlés et micro-ondes. Un carnage massif s’ensuit. Lin Shaye sauve un bébé. Nous continuons à applaudir.

En cours de route, les passagers sont bien sûr confrontés à une série de défis de plus en plus difficiles à surmonter – mettre l’avion à niveau lorsque le copilote est frappé d’incapacité, réinitialiser le système de ventilation, aspirer le poison de la morsure de serpent d’un petit enfant et en s’appuyant sur un joueur joué par Kenan Thompson pour faire atterrir l’avion quand personne d’autre ne le peut.

Snakes on a Plane fonctionne parce que c’est un film joyeux qui est plus qu’heureux de livrer la marchandise. Il embrasse sa prémisse idiote et se penche dur. Il y a quelque chose de magique là-dedans. C’est un film qui demande du pop-corn et de la bière et beaucoup de rires et d’applaudissements. C’est un film qui a été fait pour être amusant. Arrêt complet.

Et tout se termine par une vidéo de garce de Cobra Starship. Que voulez-vous de plus?

Alors oui, Snakes on a Plane a été un échec au box-office, mais vraiment, c’est parce que le public a échoué. Maintenant plus que jamais, nous pouvons vraiment apprécier le plaisir quand il se dirige vers nous, et si vous avez raté l’occasion de voir ce film divertissant, il est peut-être temps de remédier à cela et de lui donner l’amour qu’il mérite. Parce que certaines choses sont plus qu’un simple mème ridicule.

Snakes offre des tonnes de plaisir en échange de seulement 90 minutes de votre temps. C’est un gagnant-gagnant.