Services de streaming pendant les fonctionnalités de réduction d’échelle du coronavirus – / Film

Bien que la grande majorité de la population mondiale soit coincée avec rien d’autre à faire que de regarder dans un avenir prévisible, même les services de streaming sont frappés par la crise des coronavirus (COVID-19). Youtube limite la qualité vidéo de ses flux vidéo dans le monde pour le mois prochain, tandis que Netflix, Hulu, et Roku sont tous réduire le soutien au service client.

La nouvelle norme sur YouTube

Polygon signale que YouTube mettra par défaut tous les flux vidéo en définition standard pour le mois prochain. Les utilisateurs auront toujours la possibilité de regarder des vidéos en haute définition, mais devront ajuster la qualité manuellement.

Bloomberg a initialement signalé ce plan, citant une stratégie similaire qui a été utilisée en Europe et sera bientôt déployée dans le monde entier. YouTube prend cette décision après que le trafic Internet mondial a augmenté à la suite des quarantaines mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus.

“Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les opérateurs de réseaux du monde entier pour faire notre part afin de minimiser le stress sur le système pendant cette situation sans précédent”, a déclaré Google dans un communiqué à Polygon.

YouTube n’est pas la seule entreprise à avoir été forcée de prendre des mesures pour répondre à la demande croissante en ligne. Mardi, Sony a annoncé qu’il limiterait la vitesse de téléchargement à ses clients PlayStation. Et d’autres plates-formes de streaming ont été affectées du côté hors ligne des choses.

Service client en attente

Netflix suspend son support client par téléphone dans le monde entier, ne fournissant un chat en direct et un support en ligne à ses abonnés, selon Variety. Ce changement intervient en réponse à une forte augmentation des demandes de support, qui se sont révélées difficiles à combler car les agents du service client travaillent à domicile. La société prévoit que les options de support en ligne uniquement entraîneront des temps d’attente plus longs que la normale.

«La crise du COVID-19 a fait en sorte que des milliers de nos agents de support client sont incapables de travailler ou doivent maintenant travailler à domicile», explique Netflix dans un message sur son site Web. «Nos temps d’attente sont donc plus élevés que la normale. Nous travaillons dur pour fournir le meilleur soutien possible dans les circonstances, et nous nous excusons pour les retards que vous rencontrez. “

Netflix réduit également ses heures de support, et ils ne sont pas seuls. Le lecteur multimédia en streaming Roku et sa autre plateforme de streaming Hulu réduisent tous deux leur service client. Roku a fermé son support téléphonique et ne fournit qu’un support par e-mail et un centre d’aide en ligne, selon son site de support, tandis que Hulu n’offre plus de support téléphonique 24 heures sur 24, fonctionnant entre 4 heures du matin. et 20 h 00 PT tous les jours. La plate-forme de streaming appartenant à Disney aide toujours les clients sur son centre d’aide en ligne et son support de chat en ligne.

Cependant, Hulu permet aux appelants de planifier un temps de rappel à partir d’un représentant du support, selon Variety. «Nous connaissons un volume d’appels anormalement élevé», indique le message enregistré sur la ligne d’assistance de Hulu, par Variety.

Même la fierté et la gloire de la Maison de la souris, Disney +, connaît des retards dans le service client, son site d’aide affichant apparemment un message disant: «Nous vivons actuellement des temps d’attente plus longs que la normale sur notre chat en direct, mais un agent vous aidera Dès que possible.” Mais les abonnés peuvent toujours appeler le support téléphonique, selon le site Web.

