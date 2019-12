Ses livres et films préférés – / Film

Lauren Greenfield est un photographe professionnel depuis l'ère Reagan, documentant la dévolution d'American Dream en avarice insatiable et une forme de capitalisme de plus en plus basée sur la cruauté à travers une lentille singulière. Elle est également une documentariste de renom du 21e siècle dont le dernier film, The Kingmaker, à propos de l'ancienne Première Dame des Philippines Imelda Marcos, raconte une histoire de richesse très différente de ses films précédents. Greenfield est une femme de la renaissance dans tous les sens du terme. Travaillant sur son premier long métrage narratif, Homme sous, écrit par Tu ferais mieux d'appeler Saul’S Ann Cherkis, Greenfield est au sommet de sa carrière artistique naissante.

En parlant avec Greenfield, il devient immédiatement clair qu'elle a un amour profond pour le cinéma. C'était toujours destiné à être sa fin de partie. De plus, il est tout à fait évident que le travail de Greenfield a toujours été guidé par ses inspirations cinématographiques tout au long de sa carrière.

"J'ai admiré les cinéastes de vérité comme Fred Wiseman, D.A. Pennebaker, également Chris Marker avec Sans Soleil. »Greenfield dit de ses influences cinématographiques. «Et j'ai étudié pendant un an à faire le tour du monde, 1985, 1986, en étudiant le cinéma et l'anthropologie sur un programme qui Robert Gardner, qui est un cinéaste anthropologique, a organisé. "

Bien que Greenfield ne soit pas entrée à l'école de cinéma, elle poursuivra le cinéma après son deuxième livre, "Culture de fille", Quand son amie, R.J. Coutelier (The War Room) a accepté de produire ses débuts de réalisatrice, Mince (basé sur son premier livre éponyme). Ses documentaires offrent en outre une perspective sans compromis sur la dépendance de plus en plus destructrice à la richesse que dit American Dream biaisée; il y a une immédiateté dans sa présentation visuelle qui reste efficace à travers les médiums écrits, fixes et d'images animées dans lesquels Greenfield s'engage. Avec une expérience si fascinante dans la photographie et le cinéma qui marie souvent ses thèmes de déclin du capitalisme avec celui de la culture populaire obsessionnelle et de l'indulgence matérielle, je me suis sentie obligée de choisir le cerveau de Greenfield sur ses propres goûts de culture populaire au-delà de son travail de non-fiction.

Pour ceux qui ne connaissent pas le travail écrit et documentaire de Lauren Greenfield, elle vous a couvert. Me livrant à un exercice amusant, Greenfield a jumelé son travail avec des longs métrages narratifs et des émissions de télévision pour des doubles longs hypothétiques. Greenfield préférerait que ses œuvres les plus remarquables soient projetées avec un sujet qui accentue ses thèmes de capitalisme excessif et ses conséquences qui se développent de manière non financière. Sans surprise, elle a un excellent goût dans le film:

«Culture des filles» & Méchantes filles

Un livre dans lequel Greenfield explore la relation avec les filles, leur corps, leur expression personnelle et la culture populaire dans l'Amérique moderne et un film dans lequel Tina Fey satirise la nature hyper-compétitive des cliques féminines du secondaire, avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lizzy Caplan, et Lacey Chabert.

Dans Méchantes filles, la beauté physique, l’émulation de la culture populaire sexuée du début des années 2000 et le maintien d’une apparence publique acceptable sont de la plus haute importance pour rejoindre la clique «populaire» de Lindsay Lohan. "Culture de fille»Dissèque la notion même de clique populaire; la pom-pom girl, les aspirants modèles, les actrices, les relations interpersonnelles complexes entre et entre les femmes aux yeux du public et à huis clos dans une société de plus en plus compétitive. Tandis que Méchantes filles vise à satiriser la culture clique populaire parmi les jeunes femmes, «Girl Culture» vise à la comprendre à partir d'une approche plus sobre. De plus, les deux films témoignent de la façon dont les jeunes filles et les femmes sont obligées de naviguer dans ce monde oppressant.

"Avance rapide" & Beverley Hills 90210, Moins que zéro, & Treize

Un livre dans lequel des enfants de tous les horizons sociaux et culturels à Los Angeles discutent de leur obsession de la célébrité et de ses attraits matérialistes et un spectacle dans laquelle la vie romantique de six adolescents blancs privilégiés est disséquée dans le contexte d'un quartier aisé de Los Angeles à la fin de la «cupidité est bonne», l'ère Gordon Gecko dans les années 1990.

De la même manière que «Avance rapide"Fait avec les enfants présentés dans le documentaire, Darren Star’S Beverly Hills 90210 examine les problèmes du premier monde qui accompagnent une vie d'excès d'une manière réfléchie, quoique ringarde. Shannen DohertyBrenda Walsh s'efforce de s'intégrer à tout prix à la foule populaire, se livrant à un comportement illicite, Jennie GarthKelly Taylor est la «méchante» populaire et gâtée, si vous voulez, obsédée par les biens matériels, Ian ZieringSteve Sanders est le gosse riche avec la corvette et l’allocation sans fin de papa, et Jason PriestleyBrandon Walsh est la colle morale qui maintient ces personnages ensemble. Comme dans «Fast Forward», qui se déroule dans le milieu de la culture des célébrités (le patron et mentor de Brandon est même un acteur à la retraite), 90210 n'a pas peur de montrer les implications négatives des jeunes populations de notre société exposées au matérialisme à un si jeune âge: dépression, anxiété, alcoolisme, toxicomanie, troubles de l'alimentation – de nombreux sujets que Greenfield explore constamment tout au long de son travail.

Cela nous amène à Moins que zéro, qui, selon le célèbre critique de cinéma Roger Ebert, «connaît la cocaïne à l'envers et dresse un portrait de la toxicomanie qui est d'autant plus pénible qu'elle se déroule sur la voie rapide de Beverly Hills… (Robert Downey, Jr’s) agir ici est si réel, si subtil et si attentif que ça fait peur… Tout le film a l'air brillamment superficiel, et donc la situation difficile de Downey est d'autant plus poignante: il est entouré de tout cela, il est dedans et de lui, et mais il ne peut pas l'avoir. »Adapté d'un Bret Easton Ellis roman, il se déroule au plus fort de la «cupidité, c'est bien», de l'ère Gordon Gecko dans les années 1980.

Moins que zéro est un instantané dystopique de la jeune génération Xers en soie superflue, dépeignant des exemples puissants de ce que la richesse excessive et la motivation incessante qu'elle peut faire aux êtres humains, en particulier à nos jeunes. Toxicomanie, prostitution, violence insensée. Tout comme dans «Avance rapide», Des images d'opulence mettant en vedette des voitures extravagantes sont juxtaposées à des scènes contrastées de pauvreté, de dynamique des gangs et de dénuement.

Et puis il y a Treize, dans lequel un rebelle de treize ans (Evan Rachel Wood) suit un dangereux lapin dans une toxicomanie autodestructrice et une promiscuité sexuelle. Emulant le style cinéma vérité du travail documentaire de Greenfield, Catherine Hardwicke Treize suit deux jeunes particulièrement perdus. Wood’s Tracy aspire à la connexion humaine. Nikki Reed’S Evie est une jeune fille manipulée avec une avidité insatiable pour la gratification matérielle instantanée et la précipitation qui va avec. S'engageant à voler pour suivre leurs habitudes kleptomanes croissantes, ils évoluent vers la consommation de drogues, la promiscuité et l'automutilation pour maintenir la ruée que la cupidité et le pouvoir leur donnent. Tandis que Beverley Hills 90210 et Moins que zéro se concentrer sur des étapes particulières pendant l'ère «La cupidité est bonne» et ses effets sur les jeunes, de la même manière que «Avance rapide" Treize montre les effets de cet état d'esprit collectif sur la Suivant les enfants de la génération. En fin de compte, chaque sujet dans le choix de doubles fonctionnalités de Greenfield, ici, représente des jeunes poursuivant désespérément un style de vie de célébrité, ou plutôt, ce qu'ils ont fini par comprendre ce que cela représente pour eux.

Mince & Fille interrompue

Un documentaire dans lequel l'épidémie de troubles de l'alimentation est analysée. Il souligne que les psychopathologies reflètent des périodes historiques et que les troubles de l'alimentation sont plus courants dans les pays riches et…

"Quel était le sujet Winona ryder, et elle était dans un hôpital psychiatrique? »me demande Greenfield alors que le titre lui échappe avec suspicion, affichant son humilité caractéristique, semblant feindre la naïveté. Ce serait Fille interrompue, dans lequel la dynamique complexe des femmes atteintes de maladie mentale livrées à elles-mêmes dans des institutions en James MangoldL’effort réfléchi de la direction.

Tout au long de Fille interrompue, plusieurs maladies mentales, dont l'anorexie et la boulimie, font l'objet d'un profil. Pas par hasard, deux des quatre femmes figurant dans Mince souffrez d'anorexie mentale et de boulimie nerveuse. Thématiquement, ce film se marie harmonieusement avec Mince, notamment en raison des récits d'hospitalisation persistants concernant les quatre principaux sujets qui imitent les dramatisations décrites dans Fille interrompue. Peut-être le plus percutant au sujet de cette paire de films est le commentaire qu'ils font sur le manque de soins que le gouvernement met dans nos institutions publiques, en particulier les hôpitaux psychiatriques. Les mauvaises conditions présentées dans les deux caractéristiques témoignent du manque de financement et de soins appropriés pour les personnes les plus démunies dans les limites d'une société axée sur le profit.

Enfants + argent & The Bling Ring

Un court documentaire où les enfants de tous les milieux économiques réfléchissent à leur fixation troublante sur l'argent et…

"Ca c'était quoi Sofia Coppola celui où les filles ont toutes volé des trucs? »Greenfield me demande à nouveau, cette fois le titre glisse véritablement son esprit vif et englobant. Un moment rare. Ce serait The Bling Ring, un film dans lequel Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson, Taissa Farmiga, et Claire Julien satisfaire les envies impulsives de nourrir leurs addictions à la richesse et à la célébrité en se lançant dans une série de cambriolages de plus en plus téméraires.

Basé sur une histoire vraie, The Bling Ring suit les jeunes femmes qui font des descentes dans les maisons des célébrités. Tout comme les sujets abordés dans Enfants + argent (puissent-ils être heureux et en bonne santé aujourd'hui), les personnages économiquement divers du film de Coppola ont une obsession, non seulement avec l'argent, mais avec ce que l'argent est venu leur représenter: la célébrité, l'amour, l'admiration, l'acceptation dans un endroit de plus en plus société isolée. S'il y a une chose que les enfants de Enfants + argent et les adolescents de The Bling Ring ont en commun, c'est qu'ils ont été conditionnés à voir l'argent comme le seul moyen d'être aimé et accepté. Et n'est-ce pas ce que nous voulons tous?

La reine de Versailles & Le grand court

Un documentaire dans lequel un couple construit une maison de 100 millions de dollars pendant la Grande Récession, s'efforçant de construire la maison unifamiliale la plus chère dans l'un des pires crises économiques de l'histoire des États-Unis: «J'ai presque envie Reine de Versailles pourrait être son propre film de fiction. »Explique un Greenfield contemplatif. "Jackie est unique… il y a certainement beaucoup de chevauchements, au niveau du contenu, avec Le grand court. "Elle le jumelle avec ce même film, dans lequel la Grande Récession, ou la crise financière de 2008, est expliquée en termes hilarants laïques pour nous, gens du commun, tout au long de ce méta-travail satirique par Adam McKay.

Le grand court explique exactement comment la crise du logement de 2008 a commencé. Un marché du logement extrêmement non réglementé, la conversion imprudente de prêts subprimes en obligations de dette garantie, des documents vides aux personnes avec un mauvais crédit, créant encore plus d'argent qui n'a jamais été là pour commencer, et tout un tas de gens confus des deux côtés du crash . Dans La reine de Versailles, Jackie et son mari sont des victimes involontaires de la crise financière Le grand court déconstruit. Le marché les a amenés à penser que la limite d'endettement et, par procuration, leurs contraintes financières étaient inexistantes. Ils avaient tellement de prêts à risque, ils ne savaient pas quoi en faire.

Génération de richesse & le loup de Wall Street

Un documentaire dans lequel Greenfield révèle «Le moteur destructeur et compréhensible du capitalisme tardif et comment il est insoutenable, non seulement pour notre économie, mais aussi pour notre environnement et nos relations et nos âmes (…) Ces valeurs Génération de richesse de célébrité et de narcissisme et de matérialisme et d'image sont nés du rêve américain, mais ont vraiment corrompu le rêve américain. Il y a eu un océan de changement au cours de la dernière génération où le rêve américain était la richesse ou le succès matériel comme expression de la contribution et non de la renommée pour la gloire, l'argent pour l'argent, peu importe comment vous l'obtenez. »

Elle le jumelle avec le loup de Wall Street, dans lequel Martin Scorsese dépeint la vie et l'époque du courtier en valeurs mobilières, devenu col blanc, conférencier motivateur devenu criminel, Jordan Belfort. Drogues, sexe et abandon imprudent avec des benjamins déchargés, le loup de Wall Street offre un aperçu du monde à partir duquel tant d'anciens banquiers d'investissement, gestionnaires de fonds spéculatifs et cadres financiers se retrouvent à peine en train de vivre.

le loup de Wall Street montre précisément le «narcissisme et le matérialisme et l'image» qui a tragiquement corrompu le rêve américain auquel Greenfield fait référence dans Génération de richesse. C'est, littéralement, un récit édifiant sur la poursuite de «l'argent pour l'argent», peu importe «comment vous l'obtenez». La dépendance à la cupidité et l'expression de l'argent pour l'argent ont presque détruit Belfort. Tous deux récits édifiants, ces deux films sont de dignes pièces d'accompagnement sur la diabolisation humaniste fondamentale de la poursuite aveugle de la richesse.

The Kingmaker & Evita

Mais ne le dites pas à Imelda. "Elle n'aime pas être comparée à Evita." Greenfield m'avertit avec une prudence facétieuse. Mais elle le couple toujours avec Evita, le film musical dans lequel la vie de l'ancienne Première Dame d'Argentine Eva Perón (Madone), populiste, est analysé.

Ces films existent comme opposés, à bien des égards. Marcos était un leader fasciste et autoritaire. Perón était une populiste avec des politiques de gauche bien en avance sur son temps, croyant au pouvoir du peuple sur une élite choisie. Il n'est pas étonnant que Marcos déteste la comparaison. Ils étaient des antithèses mutuelles, en tant que dirigeants, mais tous deux venaient de la pauvreté et aspiraient à être aimés par leur peuple. Alors que la dynastie de Marcos s'est engagée dans la loi martiale contre les dissidents politiques et religieux, a réprimé la liberté de la presse et a été troublante nationaliste, biaisant sa distribution de richesses loin du peuple, Perón et son mari, Juan Perón, ont créé des syndicats, des droits de négociation collective pour les travailleurs, un salaire minimum, des étapes vers le logement universel, la santé et l'éducation, et d'autres programmes sociaux qui ont profité au prolétariat. Si The Kingmaker existe comme un récit édifiant, Evita existe comme exemple d'une manière plus efficace de gouverner.

Si seuls les pouvoirs de cette industrie pouvaient faire en sorte que ces doubles caractéristiques se produisent (avec les livres présentés comme des enregistrements audio, bien sûr), ce serait l'une des expositions de méta-art les plus puissantes et les plus prémonitoires qui résume parfaitement notre époque troublée. Et c'est précisément ce que Greenfield fait de mieux. Elle offre une perspective débridée dans une société en déclin, essayant désespérément de maintenir une image qui n'a jamais représenté avec précision son essence.

Poursuivant son œil pour observer le consumérisme fou, cette fois analysant comment il détruit le tissu de la démocratie, Greenfield présente The KingmakerLe récit de son ton le plus urgent à ce jour. Trouvant immédiatement des parallèles entre les régimes autoritaires de Fernando Marcos et Rodrigo Duterte et celui de la présidence de Donald Trump, The Kingmaker montre ce que l'argent peut «réaliser» au-delà de la célébrité: l'influence politique. Le capitalisme mondial a délibérément soutenu la dynastie Marcos, alors même que chacune de ses institutions politiques et de ses garanties démocratiques se désintégrait, tant qu'elles «jouaient le jeu», pour ainsi dire. Les Marcoses ont ouvert les Philippines à l'ajustement structurel du FMI et au néolibéralisme, parallèlement non seulement à ce qui se passe aux États-Unis, mais partout dans le monde. Malgré le détournement de millions de leurs citoyens, la famille Marcos reste une voix éminente dans les Philippines conservatrices modernes. La relocalisation de l'ensemble du peuple Calauit de son île est un autre excellent exemple d'un tel abus flagrant du capitalisme. Il ne capture que quelques-unes des cicatrices durables laissées par les Marcoses sur leur peuple.

«L'île était un symbole de l'insouciance de la richesse et du pouvoir et comment, sur un coup de tête, une impulsion, quelqu'un prend une décision qui affecte, dans ce cas, les personnes et les animaux depuis des générations. Cette décision déracine des centaines de personnes et place les animaux dans une sorte de purgatoire condamné, où ils ont quatre générations de consanguinité et pas de soins vétérinaires et pas assez de nourriture et aucune issue. Pas d'avenir. Et à mesure que le film progresse, l'île, et en particulier la consanguinité, devient également une métaphore de la dynastie politique et des effets néfastes des dynasties politiques en plein essor. »

Pour les lecteurs qui avoir vu ou lu l'un des travaux de Greenfield et éprouvé une sensation d'autonomisation, d'espoir, d'énergie et / ou d'inspiration pour apporter des changements dans leur propre vie ou en contribuant à une cause plus grande, cet effet n'est pas entièrement involontaire de la part de Greenfield. Il ne s’agit pas d’un message subliminal, mais plutôt d’un message ouvert et affirmé qui est analysé par l’artiste dans la psyché du spectateur.

«Ce n'est pas une fin heureuse.» Greenfield dit de The Kingmaker. "Dans un sens, Génération de richesse était inhabituel pour moi parce qu'il a un peu de fin pleine d'espoir. Je cherche souvent à déconstruire les problèmes d'une manière qui vous fait réfléchir et qui, je l'espère, est un appel à l'action, quoi que cela signifie pour vous. "

Dans Génération de richesse, ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et «accro des richesses» en rétablissement, Florian Homm qualifie la Harvard Business School de «The West Point of Capitalism». «Nous sommes affinés pour gouverner le monde.» Pas coexister. Une approche de l'économie axée sur le profit a-t-elle rendu la concurrence impossible pour les gens vivant en harmonie les uns avec les autres? Greenfield semble certain que le capitalisme est à l'origine de cette épidémie de dépendance à la richesse.

"C'est l'âme qui tue dans la façon dont Florian découvre en poursuivant quelque chose au détriment de tout le reste et en se perdant dans le processus … ce que j'ai découvert était plus une question de toxicomanie que d'avidité, et parfois la seule façon de se réveiller la dépendance est de toucher le fond. "

"C’est comme la fin de Rome", déclare l’ancien journaliste du New York Times Christ Hedges à propos d’un montage Génération de richesse. "Les pyramides ont été construites au moment du déclin précipité de l'Égypte, et c'est ce qui se passe toujours: les sociétés accumulent leur plus grande richesse au moment où elles risquent la mort." Le travail de carrière de Greenfield indique-t-il notre chute sociétale, alors? Si Génération de richesse montre comment un mouvement culturel (la dépendance à la richesse susmentionnée) a détruit les valeurs d'une nation, puis The Kingmaker décrit comment une dynastie politique a détruit la dynamique de gauche aux Philippines, ouvrant la voie à Duterte. De même, Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont fait de même en Occident en écrasant le pouvoir du travail organisé, en abolissant les programmes publics et en déplaçant la fenêtre d'Overton dans une direction légèrement plus à droite, moins orientée vers la liberté, ouvrant la voie à Trump et Boris Johnson. . Par conséquent, tout nouveau mouvement de gauche est essentiellement incarné de son passé dans un contexte historique moderne. Cependant, la récente vague de socialisme démocratique offre peut-être une réponse potentielle.

«Il y a beaucoup de signes que les gens se rendent compte que ce n'est pas le cas, en particulier chez les milléniaux. Ce sont des rayons d'espoir. Mais la toxicomanie est si puissante qu'il doit y avoir une masse critique qui veut vraiment aller dans cette direction, puis le changement institutionnel derrière. C’est pourquoi j’ai utilisé l’Islande comme étude de cas sur la possibilité de changement car leur crash était si terrible et ils n’ont pas pu être renfloués. Et ils l'ont utilisé comme une invite à reconsidérer leurs valeurs et la direction dans laquelle ils se dirigeaient et à décider consciemment, en tant que société, qu'ils allaient changer de gouvernement, faire venir des femmes, faire venir différents types de dirigeants. Ils pensaient que la testostérone faisait partie du problème… Et cela a vraiment fonctionné. Cela a en fait créé à la fois une société plus forte basée sur leurs valeurs fondamentales, et aussi, ils ont fini par gagner de l'argent en retournant à la source d'origine de leur richesse, qui était leur poisson. Mais l'Islande est un petit pays homogène et riche, et ils ont pu le faire. »

Malheureusement, les États-Unis ont un long chemin à parcourir pour restaurer leur rêve américain insaisissable. Le retour sur investissement est bien plus qu'un retour financier. Cependant, lorsque le retour sur investissement est mal classé, le concept de rendements décroissants s'installe, provoquant un cycle visqueux. Il faut une unification des idéologies pour perdre l'indulgence sur la seule chose plus précieuse que la vie humaine: les présidents morts.

«Pour nous et d'autres endroits comme le Royaume-Uni, ils se sont renfloués d'une manière qui vient de créer un climat pour la même chose. En ce moment, nous nous dirigeons vers un autre crash. Notre dette augmente de plus en plus. L'aspiration est plus forte. Le manque de mobilité sociale renforce une sorte d'aspiration à une fausse richesse ou bling et image. Le système est truqué, et le système devient de plus en plus truqué. Mais ce n'est pas facile de s'en sortir car nous sommes dans un système où l'argent soutient le pouvoir politique. L'information soutient le pouvoir politique. »

"La perception est réelle, et la vérité ne l'est pas." Déclare Marcos dans The Kingmaker. «C’est le point commun avec Génération de richesse. »Greenfield glousse à contrecœur. "Faux-le jusqu'à ce que vous le fassiez."

Le respect, l'intimidation et la peur ont une relation complexe et interdépendante, et l'argent est un autre moyen de parvenir à ce pouvoir brut. Cette dépendance à la richesse, l'image de la richesse et ses implications de plus en plus dystopiques dans une société qui valorise le matérialisme à tout prix par rapport à la diligence effacée que la possession matérielle représentait aux États-Unis a pris racine parmi nos leaders mondiaux actuels.

«Il s'agit vraiment de créer un climat de peur plus que toute autre chose.», Déclare Greenfield avec passion et réprimande. Concernant un appel à l'action concret aussi efficace que l'étude de cas d'Islande, Greenfield explique: "Je ne pense pas que nous sommes à cette masse critique pour un point de basculement."

***

Une production de Showtime Documentary Films, The Kingmaker est sorti en salles le 13 décembre et est actuellement diffusé dans des cinémas sélectionnés aux États-Unis.Il devrait être diffusé sur Showtime au début de 2020.

Articles sympas du Web: