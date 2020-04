‘Sesame’ diffusera des messages positifs sur Covid-19 à la télévision

Mexico.- La série pour enfants Sésame diffusera à la télévision pour transmettre aux enfants des messages liés à la pandémie de COVID-19.

Ses producteurs cherchent à avoir un impact positif sur les familles mexicaines pendant la crise actuelle et dans les années à venir.

C’est grâce à Azteca 7 que l’adaptation du format américain Sesame Street amène “Elmo” le monstre “Comegalletas”, les amis “Enrique” et “Beto”, “Abelardo”, “Lola” et “Pancho”, entre d’autres personnages, afin qu’ils rejoignent le bar des enfants de la chaîne et portent des messages qui font comprendre aux enfants la situation qui se passe dans le monde.

L’émission commencera le 27 avril et fera partie du contenu, en format court, qui sera diffusé au bar Kids 7.

«Le sésame occupe depuis longtemps une place spéciale au Mexique et nous sommes convaincus que notre contenu éducatif unique et divertissant est maintenant plus important que jamais pour les enfants et les familles mexicaines face à l’actualité.

Cela a été souligné par Lewis Kofsky, directeur général du Sesame Workshop pour l’Amérique latine.

«Notre site est plein de contenu que vous pouvez utiliser tout au long de la journée pour stimuler l’apprentissage ludique, réconforter les enfants et aussi vous concentrer un peu sur vous. Après tout, il est important que nous prenions soin de nous afin de mieux prendre soin de nos familles. »

Le sésame, précédemment appelé Plaza Sésamo, au Mexique et depuis 1972 a présenté diverses saisons au cours desquelles des personnalités du divertissement national ont été intégrées dans les épisodes afin de transmettre des messages sans fin aux filles et aux garçons, qui apprenaient en même temps. divertir.

Selon le portail officiel du concept, créé par Joan Ganz Cooney et Lloyd Morrisett, parmi les sujets qu’ils abordent, à travers leur contenu, sont: le renforcement financier, la littératie numérique, les campagnes pour les droits et les habitudes saines, en plus de sensibiliser à une bonne hygiène et des conditions comme l’autisme.

Tout récemment, les personnages de leur version américaine, ont créé une série de capsules sur leur site, sous le nom de Prendre soin les uns des autres, en plus de personnages tels que les acteurs Lin-Manuel Miranda et Anne Hathaway rejoindront Sesame Street, le le 14 avril prochain, avec l’intention de soutenir les gens pendant la crise sanitaire due au COVID-19.

npq