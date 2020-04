Sesame Street aura un spécial coronavirus avec Anne Hathaway

Être capable de s’adapter à ce nouveau style de vie face à la propagation prématurée du coronavirus peut être difficile, et nos amis de «Sesame Street«Ils le savent bien. Ils ont donc créé un spécial sur COVID-19, avoir tout le gang en tant que protagonistes et invités de luxe seront les actrices Anne Hathaway, Tracee Ellis Ross, ainsi que le dramaturge Lin-Manuel Miranda, en nous disant comment c’est “Prendre soin les uns des autres”, tout est beaucoup plus facile lors de la prise de mesures préventives.

Ame Sesame Street Workshop »a prouvé que les enfants peuvent mieux prospérer dans la structure de leur vie et avoir un apprentissage beaucoup plus significatif par le jeu mais, selon «Warner Media» et «Sesame Workshop», en des temps incertains comme celui-ci, l’objectif sera jouer, apprendre et divertir en même temps dans une spéciale sera diffusé le 14 avril 2020.

La meilleure chose est que Elmo, The Monster Eat Cookies, Count Count, Enrique et Beto et tous les personnages de Sesame Street seront interagir avec des artistes invités, de la même manière que tout le monde le fait en période de coronavirus: pour appel vidéo.

Steve Youngwood, président de Sesame Workshop, a déclaré qu’ils attendaient l’épisode d’Elmo Playdate «Prendre soin les uns des autres», “Divertissez et réjouissez les familles à un moment où beaucoup se sentent isolés et dépassés par les événements actuels.”

Comme nous le savons tous, Elmo est déjà un expert dans le lavage des mains, comme il l’a déjà enseigné à M. Noodles. Donc, loin des conseils de nettoyage, la jolie marionnette rouge, établira une vidéoconférence avec 18 personnes en même tempsoù ils parleront de la l’importance de rester à la maison, certaines formes de divertissement à domicile et bien sûr avec musique incluse.

À l’intérieur de l’espace coronavirus de Rue Sésame, le créateur de la comédie musicale et acteur de Hamilton dans «Le retour de Mary Poppins», Manuel Miranda, chantera quelques rondallas comme le “Old McDonald’s avait une ferme”, Elmo fera Danse Hathaway au rythme de “Tête, épaules, genoux et pieds”, tout en Ellis Ross suivra les traces de «Elmo Dice».

Selon le site Web de Sesame Street, “Elmo’s Playdate »:« Prendre soin les uns des autres»Sera diffusée l’après-midi du 14 avril HBO, PBS Kids et d’autres chaînes de télévision WarnerMedia. Être disponible pour les pays comme Mexique, Royaume-Uni, Canada et Singapourr, du lendemain.