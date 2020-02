[Set Visit] Couvert de sang sur le tournage de Joe Begos ” VFW ”

Article rédigé par Cinestate’s Preston Fassel.

Avertissement de spoiler. C’est un lieu hors du temps, un lien où les souvenirs et l’esthétique des différentes époques se heurtent de manière à la fois frappante et nostalgique. Les murs sont en teck lambrissé des années 70, le genre que vous trouverez dans une salle de repos au sous-sol ou le genre de bowling où le son de la musique d’orgue ne s’arrête jamais. Les lumières qui la recouvrent sont toutes des néons des années 80, des violets et des bleus phosphorescents et des magentas qui lavent dans des vagues en cascade. Les récompenses décorant les murs sont des plaques intemporelles honorant le service et le sacrifice d’hommes et de femmes de Corée, du Vietnam et de Desert Storm. Et au centre, un homme qui est une grande partie du maintenant, une barbe hipster et un t-shirt rétro ornant son corps souple alors qu’il esquive et tisse avec la grâce d’un danseur, la caméra à la main, capturant une scène qui serait surréaliste, même s’il n’y avait pas le choc incongru des époques et de l’esthétique ici: des hommes en bas de chapeaux et de maillots de bain et de vestes de fatigue veillent sur une fille terrifiée comme ce qui semble être des hordes de morts-vivants – sont-ils des zombies, des mutants, certains Abominations lovecraftiennes? – assiéger l’endroit. L’homme à la caméra sautille et tisse, un ballet cinématographique, ses pieds agiles et sûrs, glissant autour des débris et des détritus sans jamais regarder vers le bas, ne faiblissant jamais tandis que les hommes balancent les chauves-souris et les haches et les bâtons sur leurs attaquants, les battant tous. Enfin, l’ennemi juré final frappe le sol; les hommes respirent lourdement, leur bataille terminée – pour l’instant.

“Couper!” Quelqu’un crie.

Regarder depuis la touche, transpercé par la scène, est scénariste / réalisateur Laura Moss, l’auteur du court métrage à succès Fry Day. Aujourd’hui, elle est ici en tant que visiteur, observatrice, jetant un œil professionnel sur la production de VFW, Le dernier conte de sang, d’hommes, de monstres de FANGORIA, dans lequel un groupe vieillissant d’anciens combattants décide de mener une dernière bataille contre un impitoyable seigneur de la drogue qui cherche à faire taire une fille qui en sait trop.

«Le caméraman est spectaculaire», me dit Moss. “Mais où est son directeur?”

J’ai le plaisir de lui dire: c’était le réalisateur.

VFW est le genre de film que seul FANGORIA pourrait faire en 2019: une horreur de retour qui renonce à toutes les subtilités du cinéma de studio contemporain pour une folie transgressive sanglante et sans vergogne qui oppose une armée de psychos punk féroces et drogués à l’armée littérale des anciens combattants prêts à mourir avec honneur. Tourné sur place entre un vrai VFW dans le Dallas-Fort Worth Metroplex (en particulier après 2494, qui abrite le plus accueillant écrevisses bouillies dans le DFW) et le Forest Theatre abandonné, qui est resté vacant depuis le début des années 90, c’est un film qui porte ses odes au passé sur sa manche. La philosophie est pure grindhouse – trouvez les bons endroits, les bons noms à mettre sur l’affiche, amplifiez la violence à 11 et ayez-y. Avoir c’est Joe Begos, peut-être le choix parfait pour diriger un tel projet. Ayant fait ses armes dans les films à petit budget Almost Human et The Mind’s Eye, il est un réalisateur avec une sensibilité fermement ancrée dans la philosophie du cinéma de 42nd Street, quand un réalisateur était également caméraman, directeur de la photographie et tout ce que la production avait besoin de lui. être. Et pendant qu’il a DP Mike Testin à portée de main pour garder les choses sur une quille uniforme, pour regarder l’approche de son danseur à vous tirer presque l’impression qu’il est prêt à prendre cela à lui seul.

Ajoutant à l’ambiance de grindhouse est le casting, une galerie voyous de brutal avec horreur légitime et crédibilité d’exploitation, de Black Godfather lui-même Fred Williamson à David Patrick «Les guerriers sortent à play-aayyy» Kelly à Stephen Lang, terrifiant le public d’aujourd’hui avec son tour de machine à mort aveugle dans la franchise Don’t Breathe. Même George «Norm» Wendt est là, jetant simultanément plus d’expérience d’horreur dans le mélange et donnant au film une ambiance supplémentaire des années 80. C’est un groupe de gars qui ont tout vu et tout fait – en particulier Williamson, qui, interrogé sur ses réflexions sur le film, a tiré un coup d’œil de son stogie et m’a poliment dit: «Je ne peux pas vous dire n’importe quoi. Ils me tueront. Je sais où les corps sont enterrés. » Les voir en action est une révélation: Williamson, âgé de 83 ans, soulève des figurants jouant des «hypers» – les démons maraudeurs, drogués, 28 jours plus tard qui composent la plupart des méchants du film – dans les airs par leur les épaules et les jetant à travers une salle de bar; Lang déchaîné sur l’ensemble avec une hache d’hélice comme un secondeur de lycée; Martin Kove et William Sadler entrer dans l’action avec une paire d’armes prop, Kove un bâton de hockey, Sadler une batte de baseball en mousse parsemée de clous, martelant quelques extras. Non pas qu’ils ne soient pas honnêtes à ce sujet.

“Je ne vais pas vraiment te frapper avec ce truc”, dit Sadler. “Je vais juste le balancer comme ça.”

Mais je ne veux pas qu’il “balance ça comme ça” – parce qu’aujourd’hui, je me suis glissé dans le rôle d’un hyper moi-même pour une séquence imprégnée de sang de façon inattendue dans laquelle un quintette d’hypers franchit le périmètre du VFW et court contre un piège particulièrement horrible.

«Frappe-moi», lui dis-je. «J’ai la tête dure. Ici, sur la calvitie. Je ne sentirai rien. ” Sadler se balance comme Barry Bonds après une journée au cabinet du médecin. Je ne le sens pas. Il ne semble pas non plus que la femelle soit hyper à côté de moi, encourageant également Kove à ne tirer aucun coup de poing. Vous ne vous inscrivez pas pour mourir aux mains de Kobra Kai et de The Grim Reaper et vous ne voulez pas être touché.

“Bien”, dit Sadler. “Vous êtes des pros. Nous nous comprenons. »

“Puis-je faire semblant de t’étouffer?” Je demande.

“Ouais, étouffe-moi, frappe-moi, rendons ça bien.”

Mais avec le coup vient le sang. Beaucoup, beaucoup de sang. En fait, on pourrait dire que, peut-être à côté de Stephen Lang, le «sang» mérite une deuxième facturation. Après avoir pris position, mes camarades hypers et moi sommes équipés de tubes de sang qui coulent sous nos chemises et qui s’activeront en «action». comme ils sont collés sur nos torses, Sierra Russel—Elle des légendes SFX modernes Josh et Sierra Russel, lui-même dehors, préparant un bâillon explosif, se remplit la bouche de sang à cracher une fois que les caméras tournent. Et, une fois que tout est en place, Sierra est sur le sol entre nos jambes avec un canon à sang prêt, augmentant non seulement les tubes ou la bouche, mais un ensemble supplémentaire de tuyaux attachés au sommet d’un baril de bière qui joue un rôle intégral dans la scène. Joe, accroupi maintenant comme un danseur moderne sentant la terre, tient son appareil photo prêt. Nous sommes sur le point de nous faire matraquer. Et nous allons devenir très, très mouillés.

“Action.”

Et ça oscille. Tant de swing. Et du sang. Tellement de sang. Tellement, beaucoup de sang. Il coule dans nos mentons. Il jaillit de nos poitrines par de grandes poussées de marée, comme le jaillissement d’une douzaine d’artères, aspergeant le devant de nos chemises, de nos jeans, trempant nos bottes dans de grandes flaques d’orage. Sierra active le canon et le monde devient rouge, remplissant nos yeux, l’objectif de la caméra, la pièce.

Au moment où tout est fait, nous donnons à Cécile de France, à la fin de Haute Tension, l’air d’avoir une tache sur la joue.

Une fois sous une pomme de douche, cependant, l’eau se répand rapidement en rose et c’est incroyable à quelle vitesse il faut pour se nettoyer. Certains faux sang tache la peau, nécessite l’utilisation de crème à raser et de shampooings spéciaux et de luffas encrassés dans du dentifrice pour les enlever. Mais pas le sang de VFW. Pour autant que Joe Begos a innové dans le domaine du travail de la caméra, Josh et Sierra Russel ont également innové dans le domaine du faux sang, inventant leur propre concoction spéciale spécialement pour ce tournage, en plus de travailler avec Begos pour concevoir les hypers. look unique et veiné.

«Normalement, nous allons à Smart and Final», me dit Josh, se référant à une chaîne d’approvisionnement alimentaire à Cali. “Nous achetons le sirop d’imitation comme les utilisations de McDonald’s par gallon. Mais pas pour ce tournage. Il allait y avoir tellement de sang que nous étions inquiets de l’adhésivité. » C’est ainsi que Josh et Sierra ont innové leur propre type de faux sang qui utilise comme l’un de ses principaux ingrédients quelque chose à la fois simple et génial: le savon à vaisselle.

«Dès que l’eau le frappe, il l’active», explique Sierra.

«Nous avons utilisé beaucoup d’anti-mousse pour spa pour éviter la mousse», me dit Josh. Une fois que l’eau le frappe, cependant, le sang Russel FX est effectivement activé – un moment où vous semblez avoir été vidé, le lendemain vous n’avez plus de rouge sur vous. Cela signifie qu’il n’y a pas beaucoup de temps d’arrêt consacré au nettoyage entre les prises, ce qui laisse plus de temps pour s’imprégner de l’ambiance unique autour de VFW après 2494. À l’extérieur de l’établissement, il y a une aire de jeu également hors du temps, avec de vieilles tables de pique-nique robustes et un manège antique (NE PAS toucher Merry Go Round dit un signe perpétuellement ravagé par les intempéries), et tandis que des effets pratiques sont en cours de préparation, comme la piscine la table s’apprête à exploser – le salon en fonte autour des balançoires, dans les portes des remorques, sur les tables. Il est temps de ruminer, de fumer ou, dans le cas de Marteau Travis et Dora Madison, qui jouent les principaux méchants du film, s’entraînant sur une paire d’anneaux olympiques mis en place pour eux par l’équipe. Hé, une paire de seigneurs de la drogue légèrement vêtus et déchirés doit continuer à avoir l’air déchirée. Les anciens pros de VFW sont cependant beaucoup contemplatifs. Williamson et Sadler discutent de la crise de la CAA. David Patrick Kelly est impatient de discuter de l’opéra allemand. Un groupe de vétérans se présente – ils tiennent une réunion en plein air pendant que nous tournons à l’intérieur – et ils repoussent Sam Adams et discutent des plans et des minutes à la lumière ocre du soleil couchant du printemps. L’homme qui accueille la réunion est un vétéran de l’Irak; à la tête d’une table de pique-nique est un vétérinaire dans une casquette de la seconde guerre mondiale. Certains extras dérivent pour leur serrer la main; ils sont reconnaissants. Ils sont contents que nous soyons tous ici. Ce n’est pas souvent que votre salle VFW héberge un film d’horreur. Ils aimeraient assister au premier ministre. Inversement, nous sommes les bienvenus à la prochaine ébullition des écrevisses.

Je m’assois un instant avec George Wendt et lui demande s’il y a un rôle pour lequel il aimerait définir son héritage, plutôt que le libellule pour lequel il est le plus connu. Il sourit tendrement, comme un homme totalement en paix avec son héritage.

«Non», me dit-il. “Je suis Norm.”

La fin de la journée me trouve en train de discuter avec un autre Sierra — McCormick, l’ancien enfant star jouant contre le type comme un adolescent à la vie dure trop bien versé dans le monde souterrain. Elle a été dans des films d’horreur avant, bien sûr, y compris le producteur de VFW Dallas SonnierPossède une sorte de haine, mais ceux-ci étaient loin de cette bacchanale. Est-elle hors de son élément ici? Non elle n’est pas. “Aimez-vous les films d’horreur?” est comme une phrase de code secrète, et soudain elle me raconte des histoires de regarder Salo et le film serbe le matin de Noël, et nous échangeons les recommandations des films de grindhouse les plus effrayants que nous connaissons. C’est une expérience spéciale: le fan d’horreur du film d’horreur, contribuant au genre qu’ils aiment. Il convient à sa manière unique – son personnage est, après tout, le cœur du film, l’âme unificatrice qui rassemble ces guerriers vieillissants. Quoi de mieux que de laisser l’actrice incarner le cœur d’un film d’horreur? S’il y a de meilleurs présages, je ne les connais pas.

C’est ma dernière journée sur le plateau et nous avons fait le campement au Forest Theatre historique de Dallas, un endroit grandiose qui a été détruit. “Ça sent le magasin d’antiquités le plus ancien”, ajoute un commentaire supplémentaire, et c’est une parfaite synthèse. Si le VFW était un endroit intemporel, la forêt a été perdue dans le temps, l’intérieur des escaliers en bois vidé et desséché semble ne mener à rien. C’est approprié – c’est Hyper Headquarters, un sale repaire de drogue pourri où les lies et les désespérés de la société se rassemblent pour se donner corps et âme à leurs dépendances sans regarder en arrière, il est donc logique que cela contraste avec le VFW intime comme un lieu défini par la pourriture. Les Russes se sont installés dans l’ancienne aire de restauration, des figurants se sont alignés pour appliquer leur hyper maquillage et leur crasse. Ce soir, Begos filmera un plan de type Blob des hordes voraces chargeant hors du théâtre et vers le bâtiment de l’autre côté de la rue, qui est utilisé pour les extérieurs du VFW (l’extérieur du 2494 est trop doux pour occuper une ville hellscape). La pluie est prévue. Des extras veulent-ils rentrer chez eux? Faut-il attendre pour tirer? Putain non. C’est FANGORIA, et c’est horreur, et un peu de pluie n’a jamais arrêté FANGORIA ou horreur.

Les hypers sont dans leur composition. Les caméras sont prêtes – en raison de la nature de la prise de vue, Begos a dû augmenter son ordinateur de poche avec une grue, bien qu’il soit là aussi au plus vite de l’action. Plus de quarante hommes et femmes se rassemblent aux portes de la forêt. La pluie tombe en grandes nappes, balayant, piquant au toucher, la pluie si dure qu’elle la souffle presque sur le côté. Mais pour les lumières du théâtre, il fait noir. Tout le monde est-il prêt?

Voici Joe Begos. C’est FANGORIA. Voici VFW – le film d’horreur le plus sanglant et le plus fou que vous allez voir cette année. Bien sûr, tout le monde est prêt.

Dans le noir balayé par la pluie d’une nuit de Dallas en avril, les hordes chargent.