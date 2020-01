Seth MacFarlane signe un accord global avec NBCUniversal, laissant Fox

HISTOIRES CONNEXES

Seth MacFarlane fera désormais affaire avec NBCUniversal, après avoir signé un accord global avec la société, qui coûterait au moins 200 millions de dollars.

Selon notre site sœur Deadline, NBCUniversal Content Studios – la nouvelle division commerciale du conglomérat – surenchérit sur 20th Century Fox Television, où MacFarlane crée des séries télévisées depuis plus de deux décennies. L’accord de MacFarlane avec Fox a expiré en juin, et son nouveau pacte avec NBCU devrait s’étendre sur cinq ans au jour de paie à neuf chiffres susmentionné.

Dans le cadre de cet accord, MacFarlane et sa société de production Fuzzy Door développeront et produiront des projets de télévision pour les différents réseaux et plates-formes de NBCU – y compris le prochain service de streaming Peacock, qui doit être lancé en avril.

Pendant son séjour chez Fox, MacFarlane a créé et joué dans des séries telles que Family Guy, American Dad! et The Orville, dont le dernier déménage à Hulu plus tard cette année pour sa troisième saison. Malgré sa collaboration avec NBC, MacFarlane continuera de travailler sur la série qu’il a actuellement chez Fox.

“Je suis extrêmement honoré de m’être associé à Dawn Olmstead et à toute l’équipe UCP”, a déclaré MacFarlane dans une déclaration au Hollywood Reporter. «Ma relation avec Universal est antérieure à ce nouveau chapitre, et si mon expérience de production de télévision avec UCP ressemble à l’expérience que j’ai eue de produire des films avec la société, ce sera une expérience passionnante et créative pour moi et pour Fuzzy Door. . Je suis particulièrement inspiré par toutes les opportunités que NBCUniversal Content Studios a à offrir avec George [Cheeks] et Bonnie [Hammer] à la barre. Je serai redevable à ma bonne amie Dana Walden et à l’équipe du 20e pour leur partenariat de collaboration au fil des ans, et je suis impatient de poursuivre notre travail ensemble sur Family Guy, American Dad et The Orville. »