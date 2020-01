Seth Rogen va adapter le roman graphique d’horreur de BOOM! En film

Memetic: Seth Rogen va adapter le roman graphique d’horreur de BOOM! Au film

Selon The Hollywood Reporter, Lionsgate est actuellement dans les négociations finales pour les droits de la prochaine adaptation cinématographique de BOOM! Série de romans graphiques d’horreur des studios Memetic avec Seth Rogen attaché pour produire le film à travers sa bannière Point Grey. le Memetic le film sera écrit par Le Batman co-écrivain Mattson Tomlin.

CONNEXES: Agent de peur: Seth Rogen, David F. Sandberg Adapting Comic pour Amazon

Créé par James Tynion IV avec l’aide de l’artiste Eryk Donovan et du coloriste Adam Guzowski, Memetic est une série de bandes dessinées en trois numéros qui a été publiée pour la première fois en 2015. Le roman graphique révèle la véritable terreur d’Internet. Il se concentre sur un mème appelé Good Time Sloth qui devient une sensation virale instantanée. Après 12 heures plus tard, les personnes qui ont été exposées au mème sont soudainement devenues violentes avec l’intention de tuer quelqu’un autour d’eux, qui n’a pas été affecté par le mème, et ces personnes affectées sont appelées «Screamers».

Cependant, certains s’avèrent immunisés contre le mème et l’histoire se concentre sur un jeune homme, daltonien, qui essaie de traverser la chute de la société dans une apocalypse alors qu’il tentait de trouver son petit ami.

Procurez-vous une copie de la bande dessinée ici!

Le synopsis officiel du livre se lit comme suit: «Meme est une idée qui commence avec un individu, puis se propage à plusieurs personnes et à des sociétés potentiellement entières. Richard Dawkins suggère que le succès d’un mème vient de son efficacité envers l’hôte. Mais l’histoire montre que les mèmes destructeurs peuvent se propager tout aussi rapidement dans la société. MEMETIC montre la progression d’un mème armé qui conduit à l’anéantissement total de la race humaine en 72 heures. La racine de cette apocalypse est une image unique sur Internet, un «mème» au sens populaire. Un mème qui change tout. “

CONNEXES: Film d’action en direct hybride de Lapins Crétins dans les œuvres de Lionsgate

L’adaptation du film sera également produite par Evan Goldberg et James Weaver de Point Grey avec BOOM! Ross Ritchie et Stephen Christie des Studios. Meredith Wieck et Scott O’Brien superviseront le projet pour Lionsgate avec Josh Fagen de Point Grey.

(Photo d’Amy Sussman / FilmMagic via .)

Nous participons au programme d’associations d’Amazon Services LLC, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.