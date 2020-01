Seulement 10 citations Ahsoka Tano pour vous exciter pour la saison 7 de “The Clone Wars”

Même si vous n’avez pas regardé The Clone Wars, vous savez probablement qui est Ahsoka Tano. Entrée dans l’univers de Star Wars en 2008 sous le nom d’Anakin Skywalker Padawan, elle est devenue l’un des personnages les plus développés de la franchise. Elle a eu des moments déchirants, en particulier vers la fin de la saison 5, mais elle a également partagé de très bonnes citations. Qu’ils soient hilarants ou bien informés, voici quelques-uns pour vous exciter pour ce que Ahsoka a à dire dans la saison 7.

Ahsoka Tano s’entretient avec le sénateur Padmé Amidala dans la saison 3 de «The Clone Wars» | Lucasfilm

1. Ahsoka a appris une chose ou deux sur les préjugés

«J’ai réalisé quelque chose. La politique de cette guerre n’est pas aussi noire et blanche que je le pensais. »- Saison 3, épisode 10:« Des héros des deux côtés »

Avant qu’Ahsoka ne parte avec Padmé Raxus et ne rencontre des séparatistes non hostiles, elle avait une vision assez négative de ses adversaires. Padmé a appris à Ahsoka à ne pas juger quelqu’un sur la base d’opinions différentes. Ici, elle raconte à Anakin ce qu’elle a appris.

2. Ahsoka avait d’excellents conseils de leadership

“Vous n’avez pas besoin de porter une épée pour être puissant. La force de certains dirigeants inspire la grandeur chez les autres. »- Saison 4, épisode 2:« Gungan Attack »

Lorsque son peuple de Mon Cala était attaqué, Lee-Char ne pouvait presque pas gérer tous les morts et les combats. Ahsoka lui a assuré qu’être un combattant fort n’était pas suffisant pour inspirer les autres.

3. Master Skywalker donne de bonnes leçons (mais pas tout le temps)

«Maître Skywalker et moi tenons constamment ce que nous appelons des négociations agressives. C’est dommage que vous ne puissiez pas avoir des pourparlers plus pacifiques quand vous le souhaitez. »- Saison 3, épisode 10:« Des héros des deux côtés »

Si vous vous souvenez, les «négociations agressives» étaient en quelque sorte la blague intérieure de Padmé et Anakin dans Attack of the Clones. Il est évident qu’Anakin l’a transmis à son Padawan.

4. La force réside à l’intérieur

“Vous n’avez pas besoin de regarder dur pour être dur.” – Saison 2, épisode 17: “Bounty Hunters”

Ahsoka était toujours le plus jeune sur le champ de bataille et parfois le plus petit. Si quelqu’un sait ce qui rend quelqu’un difficile, c’est bien elle.

5. Anakin n’est pas toujours le responsable

Ahsoka: Comment se fait-il que chaque fois que vous volez, nous nous écrasons?

Anakin: Ce n’est pas de ma faute. C’est le navire.

Ahsoka: Il blâme toujours le navire.

– Saison 2, épisode 17: «Chasseurs de primes»

La relation entre Ahsoka et Anakin était certainement plus équivalente à harceler les frères et sœurs qu’elle n’aurait dû l’être. Mais cela nous a donné des moments comme ceux-ci, donc tout va bien.

6. Ahsoka était tellement reconnaissante pour les enseignements de son maître

«Vous avez déjà fait tout ce que vous pouviez. Tout ce que tu devais faire. Quand j’étais là-bas, seul, je n’avais que ta formation. Et les leçons que vous m’avez enseignées, et grâce à vous, j’ai survécu. Et non seulement cela, j’ai réussi à amener les autres à survivre aussi. »- Saison 3, épisode 22:« Wookiee Hunt »

Après avoir été capturée par Trandoshans, elle est partie pendant un certain temps sans aucune communication ni trace d’Anakin. Il pensait qu’elle était morte, alors vous pouvez imaginer à quel point il était désolé quand elle est finalement revenue. Mais elle lui a plutôt remercié du fond du cœur.

7. La vie n’est jamais ennuyeuse pour Ahsoka et Anakin

“Maître, si vous m’avez appris une chose, c’est que rien n’est facile quand vous êtes autour.” – Le film Clone Wars

Anakin n’aimait pas l’idée d’avoir un Padawan quand Ahsoka s’est présenté. Mais les deux se sont développés rapidement, et lors de leur première apparition à l’écran l’un avec l’autre, il enseignait déjà à Ahsoka qu’il était aussi une poignée de personnes avec qui travailler.

8. Ahsoka: l’auteur de cette ligne fine

“Alors, c’est là que le plaisir commence.” – Le film Clone Wars

Il n’y avait pas beaucoup de fois dans Revenge of the Sith où Anakin s’amusait, mais il aimait certainement un bon combat en tant que pilote. Il s’avère que son Padawan lui a donné cela comme des années auparavant.

9. Ahsoka savait quand partir, même si c’était difficile

Ahsoka Tano: “Je sais que vous croyez en moi, Anakin, et je vous en suis reconnaissant. Mais cela ne vous concerne pas. Je ne peux plus rester ici, pas maintenant. “

Anakin Skywalker: «L’Ordre Jedi est votre vie. Vous ne pouvez pas le jeter comme ça! Ahsoka, tu fais une erreur. »

Ahsoka Tano: “Peut-être, mais je dois régler ça moi-même, sans le Conseil et sans vous.” – Saison 5, épisode 20, “The Wrong Jedi”

Quitter l’Ordre Jedi a été l’une des décisions les plus difficiles à prendre pour Ahsoka. Et Anakin ne lui a pas facilité la tâche. Mais c’était la bonne chose à faire lorsque le Conseil Jedi l’a tellement trahie et cela en fait l’une des scènes les plus déchirantes de toute la guerre des clones (jusqu’à présent).

10. Ahsoka a dû faire face à la vérité horrible de la façon dont son maître s’est avéré

Ahsoka Tano: «Je commençais à croire que je savais qui tu étais derrière ce masque, mais c’est impossible. Mon maître ne pourra jamais être aussi vil que vous! »

Dark Vador: «Anakin Skywalker était faible. Je l’ai détruit. “

Ahsoka: “Alors je vengerai sa mort!”

Vader: “La vengeance n’est pas la voie Jedi.”

Ahsoka Tano: «Je ne suis pas un Jedi». – Star Wars Rebels, Saison 2, épisode 20: «Twilight of the Apprentice Part 2»

Sautant plusieurs années dans la chronologie, Ahsoka Tano est maintenant Fulcrum, un agent de l’Alliance rebelle, travaillant avec Ezra et Kanan et le reste de l’équipage Ghost. Elle rencontre Anakin en tant que Dark Vador ici dans l’une des batailles les plus épiques de la franchise.