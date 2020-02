Seulement 10% des clients Apple éligibles sont abonnés à Apple TV + – / Film

Même un abonnement gratuit d’un an à un service de streaming ne peut pas inciter les clients à s’abonner à Apple TV +. La plate-forme de streaming d’Apple a été offerte gratuitement pendant un an à tous les propriétaires d’appareils Apple lors de son lancement en novembre 2019, un accord que moins de 10% des clients d’Apple ont souscrit. Il semble que les clients ne mordent pas sur Apple TV +.

L’analyste de Bernstein Research Toni Sacconaghi estime que moins de 10% des propriétaires d’appareils Apple éligibles à l’offre gratuite d’un an de la société sont abonnés à Apple TV +, rapporte Deadline. Sacconaghi est arrivé à ce chiffre «grâce à une série de calculs basés sur le rapport du géant de la technologie du quatrième trimestre et les commentaires de la direction». Cependant, l’action Apple conserve une «performance du marché» ou une note neutre.

Voici le reste des conclusions de Sacconaghi, par date limite:

Dans une note aux clients, Sacconaghi a déclaré que la faible adoption d’Apple TV +, même parmi ceux qui peuvent l’obtenir gratuitement, pourrait avoir trois explications plausibles. Scénario 1: Apple n’a pas réussi à promouvoir le service, car il le jongle avec la commercialisation d’une gamme d’autres nouveaux services et appareils. Scénario 2: Apple pourrait «estimer prudemment son« taux de prise »ou moduler délibérément ses promotions de TV + lentement pour atténuer l’impact comptable négatif de sa première rampe», écrit l’analyste. Scénario 3: Apple TV + «échoue tout simplement à trouver un écho auprès des clients, peut-être en raison de son offre de contenu limitée».

La base installée d’Apple est de 1,5 milliard d’appareils. La société a offert une année gratuite d’Apple TV + à ceux qui ont acheté les dernières éditions de ses appareils entre le 10 septembre et le 1er novembre de l’année dernière, l’offre expirant vendredi dernier. Les abonnements réguliers sont de 5 $ par mois.

Cela n’est pas surprenant pour quiconque suit les guerres de streaming en cours. Apple TV + a reçu un lancement discret en novembre avec si peu de fanfare que de nombreux propriétaires d’appareils Apple ignoraient que la plate-forme de streaming était même disponible. Il ne pouvait guère rivaliser avec le géant du streaming Disney +, qui a été lancé le même mois et avait à sa disposition des milliers de titres originaux et classiques. Pendant ce temps, Apple n’a pas l’avantage d’une bibliothèque de tarifs sous licence, contrairement aux autres services de nouveaux arrivants comme Disney +, et les plates-formes à venir de NBCUniversal et WarnerMedia. Les nouvelles émissions d’Apple TV + comme See, Dickinson et For All Mankind ont reçu des critiques mitigées à positives, tandis qu’une seule de ses émissions, Morning Glory, parsemée de stars, a reçu un buzz de récompenses.

Cela sonne-t-il le glas de la mort pour Apple TV +? Probablement pas pour le moment, car Apple reste l’une des entreprises les plus lucratives au monde et peut probablement continuer à financer sa plateforme de streaming pendant un peu plus longtemps. Mais cela ne représente certainement pas un avenir prometteur pour Apple TV +.

