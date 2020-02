Seulement pour les hommes! 3 coiffures pour cheveux raides et ondulés

Sans aucun doute, pour les hommes, il existe également des options de coiffure pour avoir l’air radieux pendant la semaine. Alors, n’y pensez plus et devenez à la mode!

29 février 2020

Nous pensons généralement que les femmes sont les seules à penser à avoir toujours l’air parfait. Cependant, les hommes ont également un certain soin dans leur apparence physique et c’est pourquoi ici nous vous donnerons quelques idées de coiffures pour hommes qui vous feront sûrement une apparence parfaite dans votre quotidien.

Dégradé faible avec de longues franges

Si vous faites partie des gens qui aiment avoir les cheveux longs, mais que vous n’aimez pas qu’ils aient la même taille. Cette coiffure rendra vos caractéristiques encore plus remarquables, vous aurez sûrement l’air magnifique!

Dégradé élevé avec crête et design

Cette coupe est idéale pour ceux qui aiment découvrir leur visage. Si vous aimez sans aucun doute les motifs sur les côtés, ce style vous convient.

Demi-queue et barbu

Si vous aimez faire une demi-queue de cheval, vous adorerez cette coiffure et encore plus si vous avez une barbe. Vous avez juste besoin d’attraper des cheveux sur les côtés et en quelques secondes vous obtiendrez le style qui vous laissera amoureux de plus d’un.