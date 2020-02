Seungri: la célèbre K-pop pourrait faire face à la cour martiale | INSTAGRAM

La star de K-pop Seungri, accusée d’avoir violé la loi anti-prostitution de la Corée du Sud, pourrait devoir entrer dans l’armée du pays et faire face à un procès devant une cour martiale.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La semaine dernière, l’accusation a accusé l’ancien membre du groupe Big Bang, de son vrai nom Lee Seung-hyun, d’avoir enfreint les lois sur la prostitution, les jeux d’argent illégaux et le change de devises.

L’administration militaire a déclaré mardi avoir envoyé à Seungri des documents lui demandant de se présenter pour 21 mois de service militaire obligatoire, une exigence pour tous les hommes éligibles en Corée du Sud, les procureurs ayant fini d’enquêter sur lui.

Vous pouvez également être intéressé: BTS premier groupe K-Ppop à chanter aux Grammy Awards

Il a déclaré dans un communiqué qu’il craignait qu’un procès prolongé devant des tribunaux civils ne nuise à ses efforts pour faire respecter l’obligation militaire envers Seungri, 29 ans. Il a noté que le cas de Seungri sera remis à une cour martiale s’il s’enrôle dans l’armée.

Les hommes éligibles au service militaire en Corée du Sud peuvent retarder leur conscription cinq fois sous certaines conditions avant leur 31e anniversaire, mais le report cumulé ne peut excéder deux ans.

Lire aussi: BTS balayant avec Ego sur youtube 17 M vues un jour de lancement

Seungri a reporté sa conscription en mars 2019. L’agence a déclaré qu’elle ne révélera pas si elle a de nouveau retardé son entrée dans l’armée, ou quand elle devrait rejoindre, en invoquant des règles de sécurité.

Les médias sud-coréens ont annoncé que Seungri devrait entrer dans l’armée fin février ou début mars. L’agence de presse Yonhap a déclaré qu’il est peu probable que les responsables du service militaire réautorisent une autre demande de report de leur conscription pour de futurs procès devant les tribunaux civils.

Les procureurs n’ont pas fourni de détails sur les charges. Les médias sud-coréens ont rapporté que Seungri était accusé d’avoir engagé des prostituées pour lui-même et pour des investisseurs de Taïwan, du Japon et de Hong Kong, avait engagé des paris illégaux à l’étranger et n’avait pas signalé aux autorités sud-coréennes l’argent qu’il avait emprunté à l’étranger pour l’utiliser dans des paris. Seungri a nié la plupart des accusations.

Big Bang est l’un des groupes de K-pop les plus réussis depuis le début de sa carrière en 2006, attirant un énorme public en Asie et dans le monde. Le magazine Forbes a rapporté en 2016 qu’un an plus tôt, ils avaient gagné 44 millions de dollars bruts. La carrière du Big Bang a été temporairement interrompue pendant que d’autres membres effectuent leur service militaire.

Le cas de Seungri est l’un des nombreux scandales qui ont touché l’industrie du divertissement sud-coréenne ces dernières années. En novembre, l’auteur-compositeur-interprète Jung Joon-young a été condamné à six ans de prison et l’ancien membre masculin du gang Choi Jong-hoon a été condamné à cinq ans après avoir été reconnu coupable de relations sexuelles illicites pour avoir abusé d’une femme.

.