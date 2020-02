Séverin Films dévoile sa collection Blu-ray Al Adamson!

Severin Films dévoile la collection Blu-ray d’Al Adamson!

Severin Films a annoncé que son prochain ensemble Blu-ray sera son plus complet encore dédié aux œuvres du cinéaste de genre emblématique Al Adamson avec le Al Adamson: la collection des chefs-d’œuvre, qui devrait sortir en avril!

L’ensemble de 14 disques comprendra 31 films remasterisés ainsi que des bandes-annonces, des commentaires audio, un livre de 126 pages, le documentaire de 2019 Blood & Flesh: The Reel Life & Ghastly Death of Al Adamson et bien plus! Le travail du cinéaste légendaire comprenait tout, de cerveaux sanglants à des cow-boys vicieux, des infirmières coquines, des acteurs décrépits, des hôtesses sexy, des scientifiques fous, des motards brutaux, le chaos de la Blaxploitation, des assassins de kung-fu et des «scènes pour que les films ne puissent jamais les montrer avant!»

“Al Adamson a mieux fonctionné en marge d’Hollywood”, a déclaré le président de Severin /Sang et chair a déclaré le réalisateur David Gregory. “Quand on considère l’âge d’or des films de drive-in et de grindhouse, il est vraiment dans une catégorie qui lui est propre. C’est un héritage sans précédent qui se prête à ce que nous pensons être le coffret le plus absurdement volumineux non seulement dans l’histoire du genre et – à part la collection Ingmar Bergman de Criterion – très probablement les annales de la vidéo personnelle elle-même. “

Al Adamson: la collection des chefs-d’œuvre ne devrait comporter que 2 000 unités, avec exclusivité Ensembles horribles acheté sur le site officiel de Severin Films, y compris des affiches signées, Carnival Magic T-shirts, reproduction Dracula Vs. Frankenstein crocs, Les Sadits de Satan patchs, un refoulement authentique du single 7 pouces 45 tours par minute de la sortie en salles de Le bouquet féminin et plus!

Films inclus dans Al Adamson: la collection des chefs-d’œuvre sont les suivants:

FEMMES SAUVAGES DES ANGES

CHALEUR NOIRE

SAMURAI NOIR

Hôtesse de l’air flamboyantes

BLOOD & FLESH: LA VIE DE MOULINET ET LA MORT MAGNIFIQUE D’AL ADAMSON

SANG DU CHÂTEAU DE DRACULA

SANG D’HORREUR FANTASTIQUE

CERVEAU DE SANG

MAGIE DU CARNAVAL

CINDERELLA 2000

DIMENSION DE LA MORT

DRACULA VS. FRANKENSTEIN

CHÂTEAU DE DRACULA

CINQ GRAVES SANGUINES

FILLES À LOUER

DEMI-FAÇON D’ENFER

HELL’S BLOODY DEVILS

HORREUR DES MONSTRES DU SANG

FILLES DE JESSI

PERDU

MOYENNE MÈRE

INFIRMIÈRE SHERRI

INFIRMIÈRES À VENDRE

PSYCHO A-GO-GO

LES SADISTES DE SATAN

SUNSET COVE

LES FRÈRES DYNAMITES

LES FAKERS

LA BOUCHE FEMELLE

LE FIEND AVEC LE CERVEAU ÉLECTRIQUE

LES HAUTES HOTTELLES

LA CASE DE L’ONCLE TOM

Al Adamson: la collection des chefs-d’œuvre devrait sortir le 21 avril!