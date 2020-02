Sex and the City’s Lynn Cohen Dies: Miranda’s Nanny Magda – Dead at 86

HISTOIRES CONNEXES

Lynn Cohen, mieux connue pour son rôle de Magda dans Sex and the City, est décédée vendredi à l’âge de 86 ans.

La nouvelle a été initialement rapportée par Broadway World. Aucune cause de décès n’a été révélée.

En plus de ses 13 épisodes de Sex and the City, Cohen – dont le personnage a servi à la fois de nounou et de figure maternelle à Miranda de Cynthia Nixon – est apparue dans le suivi du long métrage de 2008, ainsi que dans la suite de 2010.

Cohen avait également une présence significative sur Law & Order. Elle a joué dans 12 épisodes de la série originale en tant que juge Elizabeth Mizener et dans une multitude de rôles dans Criminal Intent and Special Victims Unit.

Sa carrière a commencé en 1983 avec une petite partie dans le téléfilm Sans trace. Des crédits TV supplémentaires ont inclus un rôle récurrent dans The Affair de Showtime, sur lequel elle a joué Joan, grand-mère d’Alison Bailey de Ruth Wilson. Elle a également joué dans Blue Bloods, Chicago Med, Damages, Getting On, The Marvellous Mrs Maisel, Master of None, Nurse Jackie et NYPD Blue. Elle est récemment apparue dans l’épisode du 5 janvier de God Friended Me en tant que Rose, la sœur perdue depuis longtemps d’une survivante âgée de l’Holocauste.

Sur grand écran, Cohen a joué à Mags dans The Hunger Games: Catching Fire. Elle a également eu des rôles de soutien dans The Cobbler, Eagle Eye, Munich et They Came Together.

Cohen laisse dans le deuil son mari, Ronald Theodore Cohen; les deux étaient mariés depuis 1964.