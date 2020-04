‘Sex Education’ Saison 3: production retardée et tout ce que nous savons

Sex Education revient sur Netflix pour une troisième saison et nous préparons notre grand aperçu de la saison 3. Voici toutes les informations que nous avons sur Sex Education saison 3, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

En tant que l’une des séries les plus populaires sur Netflix à ce jour, il ne faut pas s’étonner que Netflix se prépare à la troisième saison. Nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières nouvelles et informations concernant la saison 3, y compris ce que nous pouvons attendre, les nouvelles de la production, le casting et les bandes-annonces et bien sûr la date de sortie de Netflix.

Netflix a-t-il renouvelé l’éducation sexuelle pour la saison 3?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Renouvelé (Dernière mise à jour: 10/02/2020)

Nous savions que cela ne prendrait pas longtemps, mais nous pouvons maintenant confirmer que Netflix a renouvelé l’éducation sexuelle pour la saison 3!

Avant l’annonce «officielle», nous l’avions déjà de bonne foi, la série revenait pour une troisième saison. Grâce à Production Weekly, nous avons appris que la troisième saison de Sex Education commencerait à tourner dans Mai 2020 et se poursuivra jusqu’à Septembre 2020.

Quel est le statut de production de Sex Education season 3?

Statut de production: Retardé (dernière mise à jour: 17/04/2020)

Laurie Dunn, la créatrice de Sex Education a déjà confirmé qu’elle écrivait pour la troisième saison. Dunn a initialement confirmé qu’elle avait commencé à écrire pour la troisième saison, quel que soit le statut de renouvellement de la série:

“C’est juste une partie très normale du processus parce que nous travaillons sur un calendrier si serré, et la saison trois n’a pas encore été allumée en vert ou officiellement commandée.”

Le tournage devait commencer pour la saison 3 de Sex Education en mai 2020 selon ProductionWeekly mais le 17 avril 2020, il a été annoncé que la saison 3 avait été retardée de la production.

Cela ne devrait pas surprendre autant étant donné la pandémie mondiale de coronavirus qui se poursuit. L’éducation sexuelle rejoint un large éventail de projets Netflix Original suspendus.

Le tournage a lieu au Royaume-Uni (en particulier au Pays de Galles) qui a récemment prolongé sa quarantaine.

Jusqu’à présent, janvier est devenu le mois officiel de la sortie de Sex Education, mais avec le retard, cela pourrait être repoussé en 2021.

Quels acteurs reviendront pour la saison 3?

Les acteurs suivants devraient revenir pour la troisième saison de l’éducation sexuelle:

RoleActorOù les ai-je vus / entendus auparavant? Otis MilburnAsa ButterfieldHugo | Jeu d’Ender | Le garçon en pyjama rayéJean MilburnGillian AndersonLes X-Files | L’automne | Le dernier roi d’ÉcosseEric EffoingNcuti GatwaSex Éducation | Histoires horribles: le film | StonemouthMaeve WileyEmma MackeyBadger_Lane | Mort sur le Nil | Le lac d’hiverAdam GroffConnor SwindellsVS. | La disparition | JamestownJackson MarchettiKedar Williams-StirlingShank | Wolfblood | MontanaM. GroffAlistair PetrieRogue One | Le travail de banque | Victor FrankensteinAimee GibbsAimee Lou WoodSex éducation | Louis WainOliviaSimone AshleyBroadchurch | Détective Pokémon Pikachu | StrikeRubyMimi KeeneEastenders | Fermer | TolkeinAnwarChaneil KularInformer | DoctorsVivChinenye EzeduSex Éducation | L’étrangerLily IglehartTanya ReynoldsLes fichiers de Majorque | Délicieux | Mort au paradis

Nous nous assurerons de vous mettre à jour avec toutes les dernières nouvelles sur la distribution lorsque nous en apprendrons plus!

À quoi s’attendre de la troisième saison d’éducation sexuelle?

Nous avons beaucoup appris sur Otis et les personnages colorés de l’école secondaire de Moordale, et ils ont également beaucoup appris sur eux-mêmes au cours du processus. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles la troisième saison devra répondre, alors voici ce que nous pouvons nous attendre à voir dans la troisième saison de l’éducation sexuelle:

Otis et Maeve trouveront-ils l’amour?

Les Ross et Rachel de Sex Education, Otis et Maeve s’aiment tous les deux, mais le timing et d’autres facteurs n’ont pas encore permis à la paire de devenir un élément. À la fin de la deuxième saison, Otis a finalement eu le courage d’admettre ses sentiments à Maeve, déclarant son amour pour la fille sur sa messagerie vocale, alors qu’elle était occupée à participer à la finale du concours de quiz scolaire. Après que la mère et la sœur de Maeve ont été emmenées par les services sociaux, elle n’a jamais eu la chance d’entendre la messagerie vocale.

Isaac, le garçon handicapé qui vit en face de Maeve sur le site de la caravane, a écouté la messagerie vocale sur le téléphone de Maeve, entendant la déclaration d’Otis. De toute évidence, il a des sentiments pour Maeve lui-même, il a donc supprimé la messagerie vocale avant qu’elle ne puisse l’entendre elle-même. Même quand Otis est passée voir où elle était Maeve, Isaac a menti et a dit à Otis qu’elle était sortie et ne savait pas quand Maeve reviendrait.

La troisième saison se poursuivra définitivement: “le feront-ils, n’est-ce pas?” aspect de la relation entre Otis et Mave. Avec la messagerie vocale de la déclaration d’Otis supprimée, Maeve ne connaîtra pas ses véritables sentiments. Maeve a également montré un intérêt pour Isaac, qui pour Maeve a certainement vu le dos et semble prendre soin d’elle plus que beaucoup d’autres dans sa vie. Isaac a clairement des sentiments pour Maeve, et se sent certainement menacé par Otis, et rendra probablement la vie difficile à Otis dans sa poursuite de Maeve dans la saison 3. En fin de compte, la tromperie d’Isaac devrait être révélée, et peut-être que nous verrons Otis et Maeve ensemble enfin.

Otis sera-t-il toujours le Sex Kid?

Le concept entier de la série est basé en fait sur l’éducation sexuelle, ou sur son absence à Mooredale Secondary. Otis et Maeve ont fait beaucoup d’argent en offrant des conseils sexuels à des adolescents capricieux, et quand Jean, la mère d’Otis l’a découvert, elle était absolument furieuse. Il est difficile de voir si Otis continuera d’offrir des conseils à ses camarades, surtout si Jean retourne à l’école en tant que conseiller ou professeur d’éducation sexuelle.

Une chose est sûre, si Otis continue d’aider les étudiants, il ne les facturera plus. Il y a aussi la question de la réconciliation entre Otis et Maeve parce que sans elles, aider les étudiants n’est pas la même chose.

Eric et Adam’s Love peuvent-ils durer?

Interrompant le jeu de l’école dans un geste grandiose, Adam a déclaré ses sentiments pour Eric, et malgré les sentiments de ce dernier pour Rahim, a partagé l’amour d’Adam. Malgré le fondement rocheux de leur relation, Adam avait intimidé Eric pendant des années avant de sortir, la famille d’Eric a instantanément accueilli Adam et a accepté la relation.

Rahim est toujours sur la scène, et à part avoir des intérêts différents, Eric se soucie profondément. Bien qu’il ne semble pas du genre mesquin, s’il y a des sentiments persistants d’Eric pour Rahim, Rahim pourrait en profiter et essayer d’éloigner Eric d’Adam. Alors qu’Adam a tourné une nouvelle page, il ne serait probablement pas trop contre de frapper Rahim s’il essayait quelque chose de drôle avec Eric.

L’un des plus grands risques pour la relation est leur passé, mais aussi qu’Adam a-t-il prévu pour l’avenir? Adam a montré qu’il voulait faire quelque chose de lui-même, et l’école aura finalement un nouveau principe, afin qu’Adam puisse être réintégré à l’école secondaire de Mooredale. Peut-être qu’Eric et Adam peuvent décider ensemble de ce qu’ils veulent faire pour un avenir qui implique qu’ils restent ensemble.

La relation de Lily et Ola

Lily est l’une des filles les plus fascinantes de l’école secondaire de Mooredale. Maintenant, dans une relation avec Ola, Lily a déjà admis qu’elle pouvait en fait être pan-sexuelle, et si son obsession de dessiner le pénis et les tentacules (vous avez vu assez de hentai pour savoir où cela va) est tout ce qui va avec est très probablement vrai. Bien que Lily ne semble pas être la tricheuse, elle apparaît certainement comme la plus expérimentale de tous les étudiants de Mooredale.

Ola a donné à Lily la confiance en soi dont elle a besoin pour surmonter son vaginisme et le plaisir qui en découlera. Ouverte à un nouveau monde de plaisir et au potentiel de l’explorer, Lily peut chercher à expérimenter. Il y a eu de nombreuses relations couvertes dans l’éducation sexuelle, mais nous n’avons pas encore vu une forme de polygamie dans la série. De tous les personnages, Lily serait la plus ouverte à la polygamie mais il s’agirait de savoir si Ola serait disposée à y participer.

Jean est enceinte

Souffrant d’un cœur brisé, Jean pensait auparavant qu’elle traversait la ménopause pour se faire dire qu’elle avait des années pour Jakob et qu’elle était enceinte! On ne sait pas ce que Jean prévoit de faire, mais Otis, dans neuf mois, pourrait être un grand frère.

Jean et Jakob ont encore beaucoup à faire, la première ne réalisant que ses sentiments. Jetez un bébé dans le mélange et tout devient plus compliqué. Sans oublier que même si Otis et Ola ne sont pas liés au sang, le bébé serait leur frère respectif par le sang.

L’avenir de Jackson

Jackson a du mal à se réconcilier avec ce qu’il veut faire pour l’avenir. Trouver une passion pour le théâtre, Jackson a encore un long chemin à parcourir pour devenir un bon acteur. La pression de ses parents peut toujours amener Jackson à nager, mais une certaine clémence peut lui permettre de continuer à agir sur le côté et de trouver un renfort au cas où sa carrière de natateur échouerait.

M. Groff reviendra-t-il?

Malheureusement, M. Groff est seulement en congé temporaire et n’a en fait pas été renvoyé de son poste de directeur. M. Groff a beaucoup de croissance et apprend à traverser s’il veut surmonter les vues conservatrices. Avec une vendetta contre Jean, si elle retourne à l’école en tant que professeur ou conseillère, il devra apprendre à travailler avec elle.

Aimee

Trop pure pour ce monde, nous devons protéger Amy à tout prix.

Combien d’épisodes la troisième saison sera-t-elle diffusée?

Comme les saisons précédentes, nous pouvons nous attendre à ce que la troisième saison diffuse un total de huit épisodes, mais nous attendons une confirmation.

Chaque épisode devrait durer environ 45 minutes.

Quand peut-on s’attendre à voir une bande-annonce pour la saison 3 de Sex Education?

Il est surprenant de voir combien de temps la bande-annonce du deuxième a pris pour être publiée par Netflix. Si c’est une indication, nous ne nous attendons pas à voir une bande-annonce de la saison 3 tomber jusqu’à la fin de 2020. Netflix est sûr d’utiliser la popularité de la série à son avantage, alors attendez-vous à voir beaucoup de vidéos concernant la série tout au long de 2020 .

Êtes-vous excité pour la troisième saison de l’éducation sexuelle? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!