Shailene Woodley est dans un triangle amoureux – / Film

Dans Fin, débuts, étoile Shailene Woodley fait face à un dilemme avec lequel beaucoup de jeunes femmes se débattent: être pris dans un triangle amoureux entre deux hommes bruns barbus d’apparence similaire. Il est difficile de dire où Jamie Dornan et Sebastian Stan commencer dans Endings, Beginnings, un nouveau drame romantique du réalisateur faiblement éclairé Drake Doremus à propos d’une femme essayant de remettre sa vie sur les rails après une mauvaise rupture. Mais sa nouvelle flamme (Dornan) se trouve être amie avec son ex (Stan), ce qui conduit à une situation douloureuse pour les trois. Regardez la bande-annonce Endings, Beginnings.

Co-écrit par un romancier Jardine Libaire, Endings, Beginnings est un film semi-improvisé qui suit Daphne (Woodley), une trentenaire qui navigue sur l’amour et le chagrin pendant un an. Mais elle rencontre bientôt des eaux rocheuses lorsqu’elle s’implique avec le sensible Jack de Dornan, qui se trouve être le meilleur ami de son méchant ex Frank (Stan). Daphné se retrouve bientôt prise entre eux, incapable d’oublier Frank tout en voulant commencer une nouvelle vie avec Jack.

Le film ressemble au genre de drame organique naturellement éclairé qui serait présenté en première dans un festival indépendant, ce qu’il a effectivement fait au Festival international du film de Toronto l’année dernière. Mais malgré sa star primée et ses deux beaux hommes principaux que j’ai assez aimés dans d’autres films, il n’a pas gagné beaucoup de traction critique, obtenant une note de 30% sur Rotten Tomatoes.

Le film, produit par CJ Entertainment, la marque de divertissement coréenne derrière Parasite, met également en vedette Matthew Gray Gubler, Lindsay Sloane, Ben Esler, Shamier Anderson, et Kyra Sedgwick.

Voici le synopsis de Fin, Début:

À Los Angeles, Daphne (Woodley), une femme d’une trentaine d’années, navigue sur l’amour et le chagrin pendant un an. Daphne devient entrelacée avec ses amis Jack (Dornan) et Frank (Stan) après les avoir rencontrés lors d’une fête. Pendant ce temps, elle dévoilera les secrets de sa vie dans une tournure soudaine des événements et dans les endroits les plus surprenants.

Endings, Beginnings arrive au cinéma et sur Digital 1 mai 2020.

