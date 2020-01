Shakira a révélé sa plus grande peur avec Piqué, personne ne l’imaginait!

La chanteuse a dévoilé le plus grand secret qu’elle a gardé en tant que couple de footballeurs. On ne peut pas le croire!

12 janvier 2020

Au-delà de sa carrière artistique, l’une des choses les plus connues Shakira C’est la relation sentimentale qu’il a avec le footballeur catalan Gerard Piqué, avec qui il est ensemble depuis près de 10 ans et a deux enfants: Sasha et Milan.

Pendant tout le temps qu’ils ont passé ensemble, le couple a dû faire face à des milliers de rumeurs de séparation, mais à son tour un doute constant. Pourquoi ne se sont-ils pas mariés?

L’interprète de “Barefoot” a récemment offert une interview dans laquelle elle a parlé du sujet et surprise en révélant que sa plus grande peur est que leur passion meure.

«Le mariage me fait très peur, je ne veux pas qu’il me considère comme l’épouse. Je préfère me voir comme sa petite amie, son amante. Un peu comme des fruits interdits », a déclaré Shakira

L’histoire de cette paire de tortues a commencé en 2010, lorsque Shakira J’étais dans les réalisations de l’émission et des vidéos pour le thème “Waka Waka”, associé à la Coupe du monde en Afrique du Sud, à laquelle Piqué a participé.

Depuis qu’ils sont devenus un couple, ils sont pratiquement inséparables et les fans adorent les voir ensemble. Ils sont tellement beaux!

