Shakira a-t-elle remporté des Grammy Awards?

La chanteuse colombienne Shakira est dans l’industrie musicale depuis près de 30 ans et sait ce qu’il faut pour faire de la bonne musique qui parle aux gens. Avec dix-huit albums à son actif, la chanteuse Hips Don’t Lie est incontestablement un succès international.

Voici ce que nous savons du palmarès des Grammy Awards de 42 ans.

Le Super Bowl est le week-end du super anniversaire de Shakira

L’artiste colombienne sera co-vedette de la mi-temps du Pepsi Super Bowl ce week-end aux côtés de Jennifer Lopez. La meilleure partie pour Shakira? Le Super Bowl de cette année tombe le même jour que l’anniversaire de la chanteuse le 2 février, et elle est ravie de célébrer avec un si grand groupe de personnes.

“Ce sera mon anniversaire!”, A-t-elle déclaré à Zane Lowe lors de son émission de radio Apple Music. «J’ai toujours voulu jouer au Super Bowl. Je pense que c’est le Saint Graal de l’industrie du divertissement. “

“C’est un événement sportif mais il a une grande importance pour nous, artistes et je pense que ça va être fantastique et je vais fêter mon anniversaire avec 100 millions de personnes”, a déclaré le chanteur qui aura 43 ans. “Juste une petite fête , c’est surréaliste, en fait. “

Les débuts de Shakira en musique

La chanteuse Whenever, Wherever savait depuis son plus jeune âge que jouer, pour elle, était un appel. Elle n’y est pas allée. Cela lui est venu.

Petite fille, son père emmenait souvent la famille dans un restaurant où le doumbek, un tambour utilisé dans la danse du ventre, y était utilisé pour la musique live. L’artiste semi-libanais se souvient d’avoir senti l’envie de se tenir sur la table et de danser au rythme. Entendre les applaudissements et l’incrédulité de ceux qui l’entouraient alors qu’elle était enfant lui a semé la graine pour divertir les autres.

“Je suis tombé amoureux de la sensation d’être sur scène”, se souvient le chanteur. «Juste là, tout de suite. C’est tout ce dont je pouvais rêver. »

Elle a déclaré à NPR en 2007: «Je n’ai jamais pu rejoindre ma chorale d’école, car il y avait ce professeur de musique qui pensait que ma voix était trop forte et trop puissante, et qu’elle ne cadrerait pas bien avec le reste de la chorale. . . Ma voix était forte et je voulais chanter à haute voix, et il ne pensait pas que j’étais le bon choix.

Heureusement que la mère de deux enfants n’a pas permis à ce moment de la décourager ou de la définir.

Shakira a remporté autant de Grammys

Shakira a remporté trois Grammy Awards et treize Latin Grammy Awards.

Ses trois victoires aux Grammy Awards ont été décernées au Meilleur album pop latin en 2000 pour son album MTV Unplugged; Meilleur album Latin Rock / Alternative en 2005 pour Fijación Oral Vol. 1; et enfin, en 2017, elle a de nouveau gagné dans la catégorie Meilleur album pop latin pour El Dorado.

Avant la gloire, pour le chanteur, c’était une période de douleur. Elle a déclaré à YouTube Presents en 2010 que le moment le plus difficile de sa carrière était le début. “[It was] quand j’avais 13 ans, en Colombie, qui à l’époque n’avait pas de scène de musique pop. La plupart de la musique diffusée à la radio, de la musique produite par des artistes locaux, était de la musique folklorique, de la musique tropicale. »

«Mais je voulais faire du rock, je voulais faire des chansons pop et ça n’avait pas de débouché à l’époque. C’était donc très difficile, j’étais très jeune, et être une femme aussi dans ce métier n’est pas facile. . . Ce n’était pas facile d’être respecté, de gagner ce respect. Et dès que j’ai obtenu cela, j’ai senti que j’étais au-dessus de la clôture. »

Les Grammy Awards de Shakira, sa musique et ses concerts extrêmement populaires, ont donné à Shakira une carrière fulgurante. Son nom en arabe signifie «reconnaissante» et c’est quelque chose, le jour de son anniversaire aujourd’hui, que la superstar doit certainement être.

