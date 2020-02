Shakira a-t-elle sur-performé Jennifer Lopez?

Avant le Super Bowl de 2020, certains affirmaient que Jennifer Lopez, la joueuse annoncée à la mi-temps, n’avait pas besoin de Shakira lors de la représentation à la mi-temps. C’était un cadrage étrange du récit, c’est sûr: presque chaque récent spectacle de mi-temps du Super Bowl a inclus une performance de camée, surprise ou autre. L’ajout d’un autre artiste latina incroyablement réussi et gagnant d’un Grammy n’aurait dû être considéré que comme un avantage pour l’événement. Mais, J.Lo a-t-elle réellement été éclipsée lors de sa propre mi-temps du Super Bowl par Shakira?

Informations sur Jennifer Lopez et Shakira, stars de la représentation de la mi-temps du Super Bowl 54

Shakira et Jennifer Lopez se produisent lors du spectacle de mi-temps du Pepsi Super Bowl LIV | Maddie Meyer / .

Lopez, 50 ans (si vous pouvez le croire), est une triple menace. La pop star a une longue carrière musicale, elle est formée en danse (et est juge sur World of Dance), et son dernier rôle dans le film Hustlers a suscité un buzz aux Oscars. La résidence réussie de J.Lo à Vegas a prouvé à quel point la chanteuse peut accrocher (elle pourrait être plus en forme que quiconque que vous connaissez).

Shakira est célèbre aux États-Unis pour des bops comme «Hips Don’t Lie» de 2005 et «Walka Walka», la chanson thème officielle de la Coupe du monde 2010. Mais elle est une puissance totale de la musique dans le monde de la musique latine. (Elle est l’artiste latina la plus diffusée sur Spotify). Elle a également entraîné des bébés chanteurs sur The Voice et a remporté 13 Grammys.

Shakira et ses danseurs se produisent pendant le spectacle de mi-temps du Pepsi Super Bowl LIV | Kevin Winter / .

Alors que Lopez est plus reconnaissable aux États-Unis (Lopez a grandi dans le Bronx; Shakira est née en Colombie), dans le monde entier, Shakira domine.

Le soir du Super Bowl LIV, nous avons vu pourquoi. Shakira a ouvert le spectacle avec une scène remplie de danseurs qui tournoyaient avec elle à “She Wolf”. il y avait un peu avec une corde qui nous faisait transpirer.

Alors que Lopez est clairement entraîné et répété, le mouvement de Shakira est si naturel. (Comme nous le savons, ses hanches ne mentent pas; c’est toujours très clair). La danse de Shakira semble facile – ce qui n’est pas le cas, mais cela devrait. Elle commence également à jouer de la guitare électrique avec désinvolture sur la deuxième chanson? Et plus tard, nous la voyons balancer les tambours. Cette fille a des niveaux.

Shakira vs J.Lo est une comparaison presque impossible: les deux peuvent chanter, danser et jouer

Ensuite, Shakira entre dans une reprise de “Like It” qui fait sonner la chanson originale comme des ordures (OK, c’est une exagération). Des hommes en costume rouge sortent avec des cuivres et font de la salsa pour «Chantaje». Puis, juste après le début de «Hips Don’t Lie», Shakira fait entièrement confiance au public, tandis que ses danseurs sautent juste pour la vie sur scène . Puis elle fait un bruit sauvage avec sa langue dans l’appareil photo. Parce que pourquoi pas?

Avez-vous déjà vu quelqu’un passer un meilleur moment?! Ce n’est qu’à la toute fin de son set, où Shakira saute de sa mer de danseurs, et le karaté se lève dans les airs. Quelle légende.

Shakira se produit sur scène lors du spectacle Pepsi Super Bowl LIV à la mi-temps | Kevin Mazur / WireImage

En comparaison avec la moitié de la série de Lopez, Shakira a eu plusieurs autres moments où elle en tant qu’interprète a été mise en vedette: le talent de chanteuse de Shakira, ses mouvements de danse provocants et aigus – et encore une fois, la partie avec la corde qui nous faisait sentir une sorte de chemin. Mais ensuite, ses danseurs sont tout aussi amusants à regarder: ils sont tous forts, féroces et semblent avoir le temps de leur vie.

Lopez avait un solide set; la femme peut danser. Elle a des chansons entraînantes. Mais elle ne peut pas secouer ses hanches comme Shakira, et ses chansons ne sont pas aussi pertinentes ou à jour.

La différence entre les spectacles de mi-temps du Super Bowl des deux chanteurs

Cela étant dit, Lopez avait ceci pour elle: SPECTACLE. Les danseurs masculins avec leurs cannes brillantes ont tué le jeu. Lopez fait un changement complet de costume en combinaison très transparente, puis grimpe un poteau dedans. Elle tourne autour du poteau sans effort alors qu’elle commence à chanter le solide retour en arrière, «Waiting for Tonight».

Cependant, nous connaissons tous la règle non écrite de Dancing With the Stars: plus vous avez de spectacle autour de vous (danseurs de fond, accessoires, en d’autres termes: distractions de la danse), moins la danseuse célèbre est talentueuse.

En parlant de distractions, après une grande pause de danse, un groupe d’enfants sort!

Jennifer Lopez au Bowl 54 | Tammy Ljungblad / Kansas City Star / Tribune News Service via .

La fille de Lopez et un tas d’autres petites filles en tenue blanche chantent «Let’s Get Loud» avec elle. Les danseurs de baby salsa sont vraiment mignons. Mais nous devons admettre que nous étions impatients de voir les incroyables danseurs de Shakira revenir sur scène tous vêtus d’or, pour la Coupe du monde de Banger, «Walka Walka».

Le moment brillant de Lopez est probablement sa salsa maniaque et rapide. Nous saluons également Lopez pour avoir chanté «Né aux États-Unis» tout en portant un manteau représentant le drapeau de Porto Rico. (Rappel à tous ceux qui avaient besoin d’un rappel: Porto Rico est les États-Unis). Alors que Lopez est née à New York, ses parents sont portoricains.

Les deux chanteurs clôturent le spectacle ensemble, secouant les hanches alors que le feu d’artifice souffle dans le ciel.

Ce que Twitter a dit à propos de la mi-temps du Super Bowl

“J’adore le fait que Shakira ait attiré un fan pour jouer avec elle lors de son spectacle de super bowl”, a plaisanté un tweeter. “Quelle reine.”

«Shakira a chanté dans différentes langues, Instruments joués, A FAIT UNE CHORÉGRAPHIE INCROYABLE, y compris la danse du ventre et des VOCAUX livrés», a écrit un fan enragé. “CE QUI D’AUTRE CETTE FEMME NE PEUT PAS FAIRE ?? PERSONNE NE SERA CAPABLE DE SURMONTER CECI C’EST LÉGENDAIRE. “

Mais la plupart des gens ont convenu qu’ensemble, les deux chanteurs latins ont fait tomber la maison.

“OH. MON. DIEU. CETTE. MI-TEMPS. PERFORMANCE !! », a déclaré un fan sur Twitter. “LATINAS REPRÉSENTENT !!! Montrez-leur comment il est fait quelles reines d’inspiration flippantes. “

Même le politicien républicain Jeb Bush a adoré.

“Meilleur spectacle à mi-temps du Super Bowl”, a-t-il tweeté.

omg je viens de regarder le spectacle de mi-temps qui était tellement amusant. légendes shakira et jlo

– Ricky Dillon (@RickyPDillon) 3 février 2020

Dans l’ensemble, le spectacle était diversifié, une célébration amusante de la culture Latinx, et tout simplement bien joué par chaque personne sur scène. Et il semble que ce soit l’une des performances du Super Bowl les plus appréciées de l’histoire récente. Nous avons adoré cette collaboration avec la diva latina.