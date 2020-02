Shakira a un impact sur ses followers sur cette photo. N’a-t-il pas eu peur?

Shakira ne perd pas de temps pour démontrer le grand amour qu’elle a pour les enfants et maintenant pour les animaux, pour elle il n’y a pas de limites ou de barrières

27 février 2020

Shakira Elle est une chanteuse colombienne avec beaucoup de talent et l’a montré tout au long de sa carrière artistique, en fait malgré ses deux très beaux enfants, elle continue de lutter pour rester dans ses rêves.

Sa passion l’a emmenée dans des lieux tellement incroyables qu’elle est en fait devenue une sorte de représentation pour tous les Latino-Américains.

Son amour pour les enfants et les animaux est ce qui nous touche le plus Shakira, à cause de cela, nous pouvons remarquer que le célèbre a un grand cœur.

Sur cette photo Shakira Il se laisse embrasser par un épaulard, dont on se souvient être naturellement carnivore mais bien qu’il en ait connaissance, le célèbre s’en fichait et risquait cela.

Sa personnalité et son attitude face aux problèmes nous font la percevoir comme une guerrière pleine de passion et beaucoup d’amour et de talent à offrir.

