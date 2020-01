Shakira aura 43 ans le jour du Super Bowl | Réforme

Avec tant de répétition pour son intervention à la mi-temps du Super Bowl, ce dimanche avec Jennifer Lopez, Shakira ne lui a pas laissé le temps de penser qu’il aura 43 ans ce jour-là!

La Colombienne a commenté, dans une interview exclusive, que la meilleure chose est qu’elle fêtera avec son partenaire, Gerard Piqué (qui aura également 33 ans ce jour-là), et sa progéniture, Milan, qui a célébré le 7 janvier le 22 janvier, et Sasha, qui hier Il a atteint 5.

“Vous ne me croirez pas, mais je n’y ai même pas pensé. Je suis tellement concentré sur les préparatifs que je ne vois pas au-delà de la mi-temps, mais ce que je veux le plus, c’est célébrer avec ma famille, depuis ces derniers jours je n’ai pas pu être avec eux et Nous avons tous des anniversaires à ces dates “, a-t-il déclaré.

Ce qu’il sait, c’est qu’il veut être un modèle pour ses disciples et ses proches.

“C’est une responsabilité, et je la prends comme telle, mais surtout pour mes enfants. Si je peux servir d’exemple aux autres, c’est aussi un honneur, mais maintenant, puisque je suis mère, ce qui compte le plus pour moi, c’est d’être un exemple pour eux. “.

Et de son partenaire dans le match entre les 49 à San Francisco et les Chiefs de Kansas City, il a dit que sa chanson préférée était “Let’s Get Loud”, pour sticky. “Nous nous sommes rencontrés pendant des années et nous nous sommes rencontrés lors de plusieurs événements mais c’est la première fois que nous agissons ensemble. Je pense que nous nous complétons très bien parce que nous avons des styles différents et ce sera un spectacle très rond”, a-t-il déclaré par e-mail.

De plus, demain, il diffusera son documentaire Shakira en concert: El Dorado World Tour, sur HBO et HBO Go, à 19h00. “Cette tournée était un cadeau de Dieu, je le crois vraiment. Je n’ai jamais autant aimé être sur scène parce que je supposais que j’aurais toujours ma voix.

“Devoir envisager la possibilité que je puisse le perdre m’a fait tout remettre en question, et j’avoue que j’étais assez déprimé, donc à chaque fois que je montais sur scène c’était comme la première fois”, a expliqué la star, qui a subi une hémorragie au niveau des cordes vocales il y a quelques temps. un peu plus de deux ans.

Amateur de regarder la télévision payante, et avec le streaming en première ligne, elle était ravie de l’option de collaborer étroitement avec l’un des géants du divertissement.

“La programmation de HBO m’a toujours paru d’un autre niveau et très innovante depuis des années, elle a une élégance et une classe … Je suis fier qu’un de mes concerts fasse partie de son catalogue.”

Récompensée par plusieurs prix Grammy et Billboard, Shakira est satisfaite de ses réalisations et remercie que les marchés soient de plus en plus ouverts aux talents latins dans tous les domaines.

“Quand j’ai commencé, il était très difficile de pénétrer le marché anglo-américain, mais maintenant vous n’avez même plus besoin d’enregistrer une version anglaise d’une chanson en espagnol”, a déclaré le créateur de “Ojos Asi” et “La Tortura”.

“Les frontières ont été ouvertes et je suis très heureux, car pour moi la musique a toujours été un langage universel, et maintenant cela se reflète dans le fait qu’il y a des tubes mondiaux non seulement en anglais, mais dans d’autres langues.”

Parmi ses plus grands succès, a-t-il ajouté, le sujet avec lequel il ressent le plus d’affinité ces derniers temps est “Anthologie”, car il continue de le connecter de manière très particulière avec son public.

“Depuis que j’ai quitté la Colombie, je suis plus nomade qu’autre chose. Je sens toujours que la Colombie est ma maison parce que c’est là que j’ai grandi et où j’ai été formé. Aucun endroit ne génère le même sentiment de chez-soi que la Colombie.”

