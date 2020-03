Shakira cessera de faire des parfums pour faire de l’alcool en gel

La pandémie génère partout une vague d’aide

La pandémie de COVID-19 a considérablement augmenté dans le monde, et maintenant les chiffres atteignent plus de 400 000 personnes infectées et un peu plus de 6 000 personnes sont mortes de cette maladie.

Les besoins de base pour les soins du nouveau coronavirus dans les hôpitaux restent les mêmes. Des masques de protection, des gants et bien sûr de l’alcool en gel sont nécessaires pour les patients et leurs visiteurs.

Pour ces circonstances, la chanteuse Shakira s’est mise au travail. Vous savez sûrement que le Colombien a une entreprise dédiée à la production de parfums qui a décidé de l’utiliser pour arrêter de les produire et commencer par l’élaboration de gel d’alcool.

Sur son compte Instagram, Shakira a mentionné à quel point elle était heureuse pour ce qu’elle faisait.

«Je suis très fier des efforts positifs des entreprises en ces temps difficiles, comme mes partenaires de Puig, qui ont abandonné leur parfumerie pour la production de désinfectants pour les mains, indispensables pour faire un don au gouvernement espagnol. Un excellent exemple de bien social. J’espère que cela inspire d’autres entreprises“A écrit le chanteur.

Dans sa publication, vous pouvez voir une grande équipe travaillant sur le gel et il le donne aux personnes à faible revenu.

Partagez le grand geste de Shakira. Dans ces moments, nous devons être unis pour faire face au coronavirus.

