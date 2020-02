Shakira est enceinte, a trois mois: Mhoni Seer

Shakira est enceinte, elle a trois mois: Mhoni Seer. | AP

Shakira attend son troisième enfant, a déclaré Mhoni Vidente, qui a ajouté que les choses ne vont pas très bien avec Gerad Piqué, mais qu’un nouveau bébé arrive.

Lors de sa visite à Sale el Sol, le célèbre voyant a révélé que personne ne sait mais le Colombien a déjà trois mois de la grossesse, c’est pourquoi le volume de votre ventre.

Shakira est enceinte et a trois mois, a partagé Mhoni Seer

Le Cubain a souligné que Piqué, le père de ses enfants, et Shak se battent et c’est pourquoi il ne l’a pas accompagnée à ce moment important pour la chanteuse, contrairement à Jennifer López qui a été scandée par son partenaire Alex Rodríguez lors de sa présentation.

Piqué n’est pas venu à l’événement (Super Bowl) car je pense qu’ils se battent, Shakira veut toujours l’arrêter ou y être.

Shakira a eu 43 ans dimanche dernier, le même jour que le Super Bowl a eu lieu et le jour de naissance de Gerad Piqué; apparemment, l’âge inquiétait la chanteuse et avait congelé ses œufs car elle voulait une famille plus nombreuse.

Elle avait des œufs congelés pour avoir plus de bébés et elle est enceinte de trois mois donc elle ne bougeait pas tellement, c’est pourquoi elle était plus prudente en matière de danse.

Au début de son spectacle, la belle chanteuse portait une tenue rouge qui couvrait son abdomen et ne laissait que le haut de son corps et ses jambes bien travaillées exposées, mais avec les progrès de sa performance, Shak a transformé sa garde-robe et a montré son abdomen qui avait visiblement l’air plus volumineux.

