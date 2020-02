Shakira et Gerard Piqué ont des années, le couple pourrait célébrer dans le Super Bowl

Shakira et Gerard Piqué tournent des années, le couple pourrait célébrer dans le Super Bowl | .

Shakira et son mari Gerard Piqué se tournent aujourd’hui 2 février, les deux pourraient célébrer lors du match du Super Bowl ou mettre fin à la présentation du Colombien à la mi-temps.

Les préparatifs de la Super bol Ils ont déjà peu de temps pour terminer, pour commencer le jeu et en attendant, vous pouvez profiter de la présentation de Shakira et Jennifer Lopez qui ravira le public avec leurs chansons les plus emblématiques.

L’interprète de “Anthologie” Elle est plus que prête à laisser tout le monde étonné de son mouvement de hanche bien connu.

Dans ses histoires Instagram, il a partagé certains détails de la préparation bien que jusqu’à présent On ne sait pas quelles chansons il interprétera Ce seront sûrement les plus emblématiques.

Shakira a aujourd’hui quarante-trois ans et son mari Piqué, joueur de football espagnol Il aura trente-trois ans respectivement, même si Gerard qui jouera pour le Barça pourrait surprendre le chanteur aujourd’hui, qui sait que tout peut arriver.

Jennifer Lopez et Shakira n’ont pas voulu révéler les détails de l’émission de mi-temps qu’ils présenteront dimanche au Super Bowl LIVentre les 49ers de San Francisco et les chefs de Kansas City, les deux veulent que ce soit une surprise totale pour le public et les téléspectateurs.

Ce sera la première fois dans l’histoire de Super Bowl que deux latines sont chargées de porter le spectacle musical, même si ce n’est pas la première fois qu’une Latina fait une présentation, Gloria Estefan y a participé il y a quelques années.

C’est un moment très important pour honorer les Latinos et se souvenir de la force que nous sommes dans ce pays et dans le monde “, a déclaré le Colombien.

Sur Twitter, les internatures ont partagé plusieurs mèmes concernant aujourd’hui, car tout semble indiquer que l’émotion de voir Jlo et à Shakira C’est plus excitant que le match lui-même.

