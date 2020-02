Shakira et Jennifer Lopez ont allumé la mi-temps du Super Bowl

1/6

La Colombienne Shakira, qui a fêté son 43e anniversaire hier, et la cinquantaine du Bronx, Jennifer Lopez, se sont chargées de l’éclairage avec sa beauté et ses mouvements à plus de 65 000 âmes au Hard Rock Stadium.

Sa performance est devenue une tendance dans Twitter et a même reçu des félicitations de Lady Gaga.

“Quel spectacle amusant à la mi-temps. Je dansais et souriais tout le temps. Comme les femmes étaient puissantes et sexy. Avec la caméra allumée et éteinte. Je t’aime, belles et talentueuses femmes“Gaga a écrit sur leurs réseaux.

Shakira et Jennifer Lopez ont transformé le Super Bowl en une soirée latine sans précédent hier soir, bien que certains médias américains disent que JLo est “trop ​​grand” pour partager la scène avec Shakira.

Celui de Barranquilla était en charge de l’ouverture du spectacle avec “She Wolf”. Il portait un haut et une jupe rouges, et bien que cela ait commencé avec difficulté, au fil des secondes, il a commencé à attraper les assistants.

Interprétée “Empire”et quand j’arrive à “Partout, partout” La température a augmenté.

Ensuite, les invités sont arrivés. “Bad Bunny” apparu sur scène et intercalé avec Shakira les thèmes “J’aime ça comme ça” et le “chantage”, qui a levé les gens de leurs sièges.

Shakira, alors, a utilisé toute sa sensibilité quand il a joué “Les hanches ne mentent pas”.

Le tour de J.Lo. Le “Portoricain” est apparu comme la reine de la pole dance et a commencé avec “Jenny from the Block”, “Get Right”, “Waiting for Tonight” et “Love Don’t Cost a Thing”, avant que J Balvin ne paraisse chanter “Mon peuple.”

À Lopez, qui portait une silhouette spectaculaire avec sa robe brillante, il avait l’air heureux.

Il a apprécié le spectacle, tout comme son partenaire, Alex Rodriguez, qui s’est réjoui sous la scène de l’admirer.

Emme, la fille de 11 ans de Lopez, est apparue dans le spectacle pour chanter “Voyons fort”.

Le drapeau portoricain est apparu sur scène et a également profité de l’occasion pour rendre hommage au nouveau défunt Kobe Bryant, alors que le champ s’éclairait, il s’habillait aux couleurs des Lakers.

Les deux Latinas ont terminé le spectacle en partageant la scène, en dansant, tandis que des milliers de fans ont applaudi.

Dans ses performances, il n’y avait aucune faute, mais de la part du Stade de hard rock, car pendant le set de J.Lo les écrans ne fonctionnaient pas correctement pendant quelques secondes.

.