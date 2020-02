Shakira et Jennifer Lopez prennent le Super Bowl avec leur présentation

1/4

Jennifer Lopez dans une interview d’avant-match | AP

Shakira fête ses 43 ans aujourd’hui | .

Jennfer Lopez, également connue sous le nom de La Diva del Bronx | AP

Shakira Isabel Mebarak Ripoll est son nom complet | .

L’un des spectacles les plus attendus a finalement atteint sa conclusion, Shakira et Jennifer Lopez ont remporté le Super Bowl avec leur grande participation.

Dès le début du jeu, les jeux et les surprises qui ont été appréciés captaient l’attention du public ainsi que lales téléspectateurs.

Il s’agit du match de football américain le plus important aux États-Unis. “Conférence américaine” (Chefs) et le “Conférence nationale” (49 ans), le vainqueur remportera le trophée Vince Lombardi.

Vous pourriez être intéressé: Shakira et Gerard Piqué fêtent leur anniversaire, le couple pourrait fêter dans le Super Bowl

En plus de sa présentation au Super Bowl dans laquelle Shakira était super excitée, elle ne pouvait toujours pas y croire, c’est aussi son 43e anniversaire et celui de son mari Gerard Piqué qui a respectivement 33 ans.

Chaque année, le Super Bowl surprend son public avec des scènes spectaculaires ainsi que les artistes qui y figurent, des plus connus ont été Prince, Beyonce avec Bruno Mars, Lady Gaga, Michael Jackson parmi de nombreuses autres célébrités.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Ce dimanche 2 février, c’était au tour de deux impressionnantes Latinas Shakira et Jennifer Lopez, bien qu’elles aient toutes les deux des styles, leur show était impressionnant.

Avant la mi-temps, les deux équipes ont obtenu le score à égalité de 10 et 10 points chacune, car elles ont annoncé qu’elles avaient terminé la première moitié du match immédiatement après que le personnel a commencé à se déplacer à l’intérieur du stade pour préparer le terrain pour les chanteurs.

Le temps record pour monter la scène est de 8 minutes à monter et 6 à démonter.

Shakira a ouvert le spectacle avec sa chanson “Loba”, a ensuite poursuivi avec un orchestre et des guitares électriques, ses chansons emblématiques, la chance, le chantage, les hanches ne mentent pas, Jennifer est entrée avec un nombre spectaculaire de chansons comme “Jenny from the block”, “Waiting for la nuit “et” A l’étage “.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

J Balvin, Bad Bunny et Emily, la fille de Jennifer Lopez, avec qui elle a partagé quelques secondes de chant étaient également présentes lors des présentations, l’ensemble du spectacle a duré environ 22 minutes.

“Il n’y a rien de plus grand que cela, je suis tellement excitée”, a déclaré Shakira, tandis que Jennifer Lopez a écrit “Mettons le monde en action”, ont écrit les chanteurs à partir du moment où il a été annoncé qu’ils seraient en charge du spectacle. Temps partiel

Lire aussi: Photos Thalía et Jennifer López ensemble, duel de divas

.