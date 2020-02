Shakira fait danser Piqué et tout le monde devient fou avec ses mouvements

Piqué fait cette danse à Shakira et tous les fans deviennent fous Papacito!

20 février 2020

Certainement quand on se réfère à Shakira nous nous référons à l’une des divas qui fait sensation en raison de son charisme et de son plaisir du continent latin et qui est devenue connue internationalement.

A cette occasion, une vidéo de la chanteuse a été divulguée et elle est apparue avec celle qui est son mari actuel, qui est déjà une célébrité, et pour ceux qui ne savent pas qui elle est, on parle de Gerard Piqué Joueur de football espagnol célèbre.

Beaucoup de fans connaissent le don extraordinaire de Shakira au moment de bouger les hanches mais quoi, peu connaissent la pénurie de ce cadeau chez son mari mais encore les deux sont extraordinaires en partageant une scène.

Soulignons l’occasion de voir ces deux danser ensemble, et c’est qu’en 2011 dans un de ses concerts, le chanteur a mis plusieurs de l’équipe espagnole de football sur scène parmi eux Gerard Piqué, étant clair à ce moment entre eux il y avait déjà quelque chose

Et pour beaucoup de ses fans les plus appréciés, je pense qu’il était très clair lequel des deux a plus de facilité et de créativité lorsqu’il s’agit de laisser son imagination s’envoler. Sera-ce ou non?

