Shakira reviendra-t-elle à «The Voice»? Les sources pèsent

Shakira a attiré l’attention renouvelée après sa performance à la mi-temps du Super Bowl LIV. Elle a pris la scène lors de l’événement du 2 février aux côtés de Jennifer Lopez, offrant un ensemble couvrant toute la carrière qui comprenait de la danse non-stop, des chanteurs surprise et une chorale d’enfants. Ce fut un grand retour pour le crooner «Hips Don’t Lie», et maintenant les fans veulent savoir ce qui va suivre.

Serait-ce un retour à la série à succès de NBC, The Voice? Voici ce que les initiés ont dit jusqu’à présent.

Shakira sur «The Voice» | Trae Patton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Un récapitulatif de la performance du Super Bowl de Shakira

Au cas où vous l’auriez manqué, le set a vu Shakira interpréter ses meilleures chansons – de “Whenever, Wherever” à “She Wolf”. Elle a également été rejointe par Bad Bunny et J Balvin, qui ont interprété leur couplet du morceau de Billi-top de Cardi B “Je l’aime.”

Vers la fin de la série, Shakira et J. Lo ont pris la scène ensemble pour faire une déclaration politique sur l’immigration. Ils ont suivi avec une interprétation animée de leur chanson “Waka Waka (This Time for Africa)” et ont terminé le spectacle avec une fête de danse énergique.

La performance a suscité des éloges de la part des fans et des critiques et a été considérée comme l’une des meilleures émissions de mi-temps de l’histoire. Au-delà de cela, ce fut un grand moment pour Shakira, qui a consacré une grande partie de son temps à la maternité ces dernières années.

Quelle est la prochaine étape pour Shakira?

Shakira ne travaille pas seulement sur de la nouvelle musique, mais des sources affirment qu’elle pourrait faire un «retour triomphal» à la série NBC après son set du Super Bowl.

“Un retour à” The Voice “est très probablement l’une des premières choses qui se produira pour elle après le Super Bowl”, a déclaré une source à HollywoodLife le 6 février, soulignant que “NBC réclame pour la ramener dans le siège. . ”

L’initié a également noté que Shakira semblait prête à revenir au spectacle, expliquant: «Dans les jours qui ont suivi le Super Bowl, alors qu’elle se détendait, Shakira ressent l’amour et attend avec impatience l’avenir et ce qui va se passer dans sa carrière. “

“Shakira attend de nombreuses autres opportunités de sa mi-temps du Super Bowl, à la fois dans la musique et, espérons-le, dans le cinéma et la télévision”, a ajouté la source.

Shakira, Blake Shelton, Usher et Adam Levine dans la saison 6 de «The Voice» | Trae Patton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Quand Shakira était-elle sur «The Voice» et pourquoi est-elle partie?

Shakira est apparue pour la première fois dans l’émission pour sa quatrième saison en 2013. Elle a été entraîneure aux côtés d’Adam Levine, Usher et Blake Shelton. Elle faisait également partie du panel pour la sixième saison, qui a été diffusée en 2014, mais est partie pour passer plus de temps avec sa famille. (Shakira a deux fils – Sasha et Milan – avec son petit ami de longue date, le footballeur espagnol Gerard Piqué.)

En 2017, Shakira a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle n’était pas intéressée à revenir à l’émission parce qu’elle occupait une grande partie de son horaire. Elle a dit qu’elle ne pouvait qu’équilibrer la musique et les tournées et qu’elle n’avait pas le temps Mais maintenant que ses enfants vieillissent, elle a peut-être changé d’avis.

Vous devrez attendre et voir ce qui se passe. Mais pour l’instant, vous pouvez vous occuper des nouveaux épisodes de The Voice. Sa 18e saison sera diffusée sur NBC le 24 février.