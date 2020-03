Shakira sans une goutte de maquillage

Shakira est sans aucun doute l’un des chanteurs latins les plus reconnus et aimés à travers le monde. La chanteuse a su nous faire tomber amoureux, depuis de nombreuses années, de ses chansons, de ses mouvements de hanche et de ses cheveux particuliers.

La belle Colombienne a récemment publié dans ses réseaux une photo où elle porte des cheveux lâches et un chapeau rose qui la fait ressembler comme jamais auparavant! et tout le monde a été surpris de réaliser qu’il n’avait aucun maquillage. J’étais complètement naturel.

Avec plus de vitalité et de jeunesse, c’est ainsi que ses fidèles l’ont définie, qui sont complètement amoureuses du nouveau look de l’auteur de «Waka Waka». À tel point que ses photos ont atteint un million de likes à la fois et que des commentaires positifs ont bombardé les réseaux. Tout le monde dit que c’est plus naturel, qu’en pensez-vous?

Indépendamment de ce que certaines personnes pensent, la réalité est que Shakira est une femme qui séduit par sa beauté, son talent et sa simplicité, elle a réussi à former une belle famille très proche et à avoir un mariage jaloux à côté de Piqué.

N’oubliez pas de partager l’exemple de Shakira, d’utiliser sa peau naturellement.

