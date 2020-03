Shakira semble très dépravée dans cette paire de photographies avec ce si petit

Comme un endroit fou, la chère chanteuse colombienne Shakira est montrée, mais malgré tout, elle est toujours une diva

29 février 2020

La douce Colombienne a été caractérisée en montrant son incroyable personnalité à son public, son amour pour les enfants et les animaux n’a pas cessé et c’est pourquoi elle continue de faire un don pour une bonne cause.

C’est pourquoi le célèbre Shakira Il est devenu un modèle pour des millions de personnes, qui continuent leur travail jour après jour.

Sa passion fervente ne l’a jamais quittée, en fait il se nourrit de plus en plus chaque jour grâce à chaque spectacle qu’elle présente; et il est donc arrivé dans ce scénario où il est allé Shakira montrant une fois de plus son talent.

Avec une tenue dorée la belle est exposée Shakira montrer ses qualités jusqu’à ce qu’il ne puisse plus; tout en dansant une de ses chansons à succès.

Dieu sacré! La façon dont il apparaît sur cette photographie nous permet de percevoir son adorable personnalité “folle, folle, folle”.

