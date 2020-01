Shakira seule dans son lit faisant seule ce que personne n’imagine Où est Piqué?

Le chanteur colombien a réveillé trop de questions avec une photo du lit.

27 janvier 2020 10 h 41

Car personne n’est un secret qui Shakira Elle est probablement l’artiste colombienne avec plus d’expérience et de reconnaissance dans le monde de la musique.

Avec plus de 20 ans d’écriture et de chant, cette femme est tombée amoureuse de différentes générations et a atteint un niveau de succès qui se mesure en concerts à guichets fermés et en millions de fans à travers le monde.

L’artiste, sachant cela, a récemment publié une photo que personne n’imaginait … et c’est qu’être dans le confort de son lit, pour Shakira Il ne pouvait penser à rien d’autre qu’à poser juste à côté d’une batterie, qui pourrait imaginer cela?

La photo a été publiée moins d’une semaine après Shakira participer avec Jennifer Lopez à la mi-temps du célèbre Super Bowl Ainsi, plusieurs fans ont commencé à imaginer que dans le spectacle, Shakira jouera de l’instrument.

Seuls quelques essais ont été vus dans la présentation, mais il apparaît déjà comme l’un des meilleurs. Et il ne peut en être autrement avec ces deux femmes sur scène!

