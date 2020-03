Shakira surclassé! Jennifer López montre que 50 est meilleur que 30. Regardez la vidéo!

La superbe Jennifer López, artistiquement connue sous le nom de Jlo, a partagé une vidéo extraordinaire de sa tournée Look!

27 mars 2020 22 h 40

En raison de la terrible pandémie que nous connaissons actuellement, les festivals et les spectacles ont dû être annulés ou reportés. Cependant, de grands artistes tels que Jennifer Lopez ils manquent de monter sur scène.

La diva du Bronx a donc rappelé l’un de ses grands moments lors d’une de ses dernières tournées et a posté une de ses superbes vidéos.

“Aujourd’hui tout le monde se lève et danse”, a écrit la pop star. Dans la reproduction, vous pouvez voir l’ancien couple de Marc Anthony, bougeant ses hanches avec un grand rythme et comme elle est dans ses présentations, elle portait un ensemble serré et coloré qui a aidé ses mouvements à avoir plus de liberté.

Les fans de Jennifer Ils ont montré toute l’affection qu’ils ont pour lui, ils ont donc publié des commentaires humoristiques tels que “faire une fête chez moi avec votre musique”, se référant à la façon dont ils se divertissent en ces jours de quarantaine.

Avec cette fois encore, Jennifer Lopez Cela montre que, bien que les années passent, son talent et sa façon de danser restent intacts.

.