Shakira veut sensibiliser sur le coronavirus et critique les dirigeants

Shakira veut faire connaître le coronavirus, critique les dirigeants | INSTAGRAM

Shakira dans sa maison actuelle à Barcelone, où elle vit avec son mari Gerard Piqué, et leurs enfants, a voulu sensibiliser les utilisateurs sur les réseaux sociaux et le monde en général avec une vidéo avec laquelle elle voulait sensibiliser au respect des mesures à éviter propagation du coronavirus.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Soulignant l’isolement total proposé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour aider à freiner la propagation de la maladie.

Dans la vidéo publiée sur son Twitter officiel, Shakira dit: “De nombreux pays n’ont pas écouté les recommandations des autorités sanitaires, agissent trop tard ou donnent la priorité à l’économie sur la vie de la santé des gens”, soulevant la question.

Vous pouvez également être intéressé: Rosalia avant les inquiétudes concernant le coronavirus montre son côté religieux

Dans cette situation, l’Espagne est l’un des pays les plus infectés et compte des milliers de personnes infectées et de personnes qui ont perdu la vie. Ce dernier jour, 235 pertes de personnes infectées par le coronavirus ont été confirmées, un fait si alarmant qu’il a motivé Shakira à prendre des mesures depuis son domicile.

“Mon expérience après avoir vécu en Europe est que nous avons réalisé que le virus est très rapide et nos dirigeants, trop lents”, en se concentrant sur les pays qui n’ont pas encore pris de mesures pour prévenir les infections massives.

Lire aussi: Bad Bunny prend le soleil de sa maison en se montrant sans vêtements

Pour cette raison, Shakira propose aux utilisateurs d’insister pour que leurs gouvernements prennent ces mesures: «Nous exhortons nos dirigeants à mettre en œuvre 15 jours de distanciation sociale extrême. La fermeture des écoles et des lieux publics où les gens se rassemblent, pour aplanir la courbe et empêcher la propagation du virus, en particulier dans les pays qui ne sont pas prêts à offrir des soins médicaux, comme en Amérique latine ou en Afrique », car ils sont préoccupés par la situation. des pays qui ne sont pas prêts pour cette menace.

“Je vous en prie, restons à la maison pendant 15 jours, pour le bien des plus démunis, des malades, des personnes âgées et des plus vulnérables du monde”, a conclu son discours, car elle est très empathique.

Il faut se rappeler que la dernière chose que nous savions sur Shakira avant cette crise, c’est qu’elle a sorti sa vidéo tant attendue pour “J’aime” avec Anuel, une chanson qui a été publiée le 13 janvier de cette année, ce qui est la première chanson de la Barranquilla de cette 2020 .

Il faut se rappeler qu’au début, beaucoup de ses partisans n’avaient pas confiance dans le chanteur Anuel, mais maintenant, tout semble être le contraire, car il s’agissait d’une grande collaboration et d’une combinaison de voix.

.