“Shameless” Recap: Finale de la saison 10, épisode 12 – Ian / Mickey Wedding

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour dimanche Éhonté. Procédez à vos risques et périls!

Des cloches de mariage sonnaient lors de la finale de la saison 10 de Shameless alors que Ian et Mickey se sont finalement mariés après un long et tumultueux voyage.

Avant que le couple ne puisse marcher dans l’allée, leur grand jour a heurté quelques obstacles pas si mineurs – le lieu a pris feu! – obliger les Gallaghers à se frayer un chemin dans une salle de banquet polonaise. Mais même le père de Mickey qui tentait de le tuer pour avoir épousé un homme ne pouvait pas empêcher «Gallavich» de légaliser leur relation.

Parmi les autres grands événements de l’épisode: Kevin et V se sont fiancés, tandis que Lip est tombé du wagon après une énorme bagarre avec Tami, qui prévoyait de quitter l’État avec Fred. Cependant, elle est finalement venue au plan de Lip de réparer une maison à Chicago.

Ci-dessous, le showrunner John Wells se penche sur les principaux jalons de la finale et donne un aperçu de ce qui est en magasin pour la dernière saison … comme une visite de Fiona d’Emmy Rossum, peut-être?

TVLINE | À certains égards, cette finale aurait pu fonctionner comme une finale de série. Lorsque vous êtes entré dans l’écriture de cet épisode, saviez-vous si la série revenait ou pas encore?

Nous avons pensé et espéré que ce serait le cas. Mais ces deux dernières années, nous avons obtenu les micros après avoir terminé le tournage. Donc, au cours des deux dernières saisons, j’ai dû écrire, avec l’équipe de rédaction, des épisodes qui pourraient être la fin de la série, le cas échéant, sans laisser le public se sentir déçu. Il y a un an, [it was] Fiona s’en va et la famille se rassemble pour continuer, et cette année, c’était le mariage. J’ai fait des spectacles, malheureusement, dans le passé, où nous n’avions pas vraiment de conclusion sur la série à la fin, et j’ai toujours ressenti, en tant que fan des spectacles sur lesquels nous travaillions, que ce serait le le sentiment que le public [was] laissé avec. Nous avons donc fait de gros efforts ces dernières années pour nous assurer que si nous ne revenions pas, cela serait toujours satisfaisant et ne se sentirait pas trop brusque et irritant, car nous avons demandé aux gens de nous accompagner pendant 10 ans. la valeur de la vie de ces personnages.

TVLINE | Au centre de cet épisode se trouvait ce mariage fou mais étonnamment doux pour Ian et Mickey. Était-il important pour vous de vous assurer que cette relation était due au cas où ce serait le tout dernier épisode?

Oui. Je ne veux pas paraître trop prétentieux, mais nous avons pensé que c’était vraiment important de dire: voici deux personnes qui s’aiment, qui vont ensemble, qui ont traversé beaucoup de choses, et qui peuvent le comprendre, et elles ont le droit d’avoir un mariage magnifique et magnifique avec toute leur famille et leurs amis là-bas, en les soutenant et en les aimant. Et c’est là que nous sommes enfin dans ce pays, et plus nous le voyons, mieux nous nous porterons en tant que société et en tant que peuple. Donc oui, nous voulions vraiment le faire, et nous voulions dire que deux personnes qui s’aiment devraient simplement pouvoir être ensemble et avoir une célébration où tout le monde les aime et se soucie d’eux.

TVLINE | Maintenant que Ian et Mickey sont mariés et que vous avez cette prochaine saison finale, qu’êtes-vous excité à l’idée d’explorer avec eux deux?

Eh bien, après votre merveilleux mariage, alors vous devez être de jeunes mariés et découvrir comment vivre ensemble et faire tous les compromis nécessaires pour réussir votre mariage. Deux personnalités fortes découvrant comment elles vont faire des compromis et avoir une relation réussie, c’est difficile. C’est difficile pour tout le monde. Nous allons donc jouer avec ça la saison prochaine.

TVLINE | L’autre grand moment romantique de cet épisode est venu lorsque Kev a proposé à V. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce pas avec eux après tout ce temps? Ils étaient parfaitement fins et stables comme ils étaient…

[Laughs] Je pense que c’est juste que vous devenez romantique quand vous voyez des mariages arriver, puis vous commencez à penser: “Pourquoi n’avons-nous pas fait ça?” C’était juste comme si le moment était frappant. Ensuite, il y a du plaisir, car il doit trouver son ex pour obtenir un divorce officiel, et nous nous amuserons avec ça.

TVLINE | Lip et Tami n’ont pas eu un moment aussi romantique au mariage. Au moment où il vient à la maison pour trouver une réunion des AA, que voit-elle en lui qui la convainc de lui donner une autre chance?

Je pense qu’elle se sent un peu mal à quel point elle s’est mise en colère à ce point avec lui à propos de ses choix. Je ne pense pas qu’elle se sente coupable du fait qu’il soit allé boire un verre, mais elle voit que c’est un homme bon qui essaie vraiment, et ce n’est pas aussi facile à trouver que nous le voulons toujours. Je pense donc qu’elle dit: «Vous savez quoi? J’ai peut-être été un peu déraisonnable. Nous avons un enfant ensemble, et j’aime vraiment ce gars, et je pense qu’il est intègre. Il ne prend pas toujours toutes les bonnes décisions, mais qui le fait? “C’est donc ce que nous essayions de faire.

TVLINE | Dans quelle mesure devrions-nous nous inquiéter de la sobriété de Lip avant la saison prochaine? At-il une poignée dessus?

Je pense qu’il a une maîtrise de la façon dont tout le monde [does] qui a honnêtement poursuivi la sobriété après avoir été alcoolique. Nous avons estimé qu’il était important de montrer que la norme est de ne pas pouvoir passer au travers la première fois. La norme pour éliminer tout type de dépendance, qu’il s’agisse d’alcool, de cigarettes, de drogues ou de jeu, est que vous allez avoir du mal. Il est très inhabituel pour quelqu’un d’arrêter de fumer et de le rester sans au moins une pause et souvent plus. Voilà donc le processus, le processus véridique, pour gagner votre sobriété au fil du temps. Nous avons toujours été soucieux de donner l’impression que c’est facile, car ce n’est pas facile. Nous devons donc nous inquiéter pour lui [in the same] comme nous sommes toujours inquiets pour toute personne que nous aimons qui est dépendante de l’alcool ou des drogues ou quoi que ce soit d’autre, c’est-à-dire qu’ils travaillent dur, qu’ils essaient. Tant qu’ils continueront à travailler dur et à essayer, c’est ainsi qu’ils finiront par réussir.

TVLINE | À quel point est-ce important pour vous de récupérer Emmy Rossum avant la fin de la série?

J’aurais adoré l’avoir retrouvée tout le temps, et elle le sait cependant. Mais elle fait autre chose. J’ai bon espoir que son emploi du temps, qui est très chargé parce qu’elle est merveilleusement talentueuse et fait beaucoup de choses, s’alignera sur notre capacité, au moins, à la récupérer un peu. Mais sinon, ce ne sera pas parce qu’elle ne nous aime pas. Ce sera juste parce qu’elle a trop d’autres choses auxquelles elle s’est engagée, ce qui est excitant et génial, et nous sommes tous heureux pour elle. Je lui ai toujours dit que j’espère qu’à la fin [the show] que ça va marcher, qu’elle peut revenir, et au moins faire un peu pour nous.

TVLINE | Pensez-vous que la dernière saison a besoin d’elle pour avoir ce sentiment de fermeture pour la famille Gallagher?

Je pense que, ce serait génial. Mais si cela ne se produit pas, cela ne se produit pas. Les histoires fonctionneront toujours. Les gens quittent nos vies, que nous aimons profondément et dont nous avons besoin, et ne reviennent pas. Ça arrive.

TVLINE | Quel genre de conversations avez-vous eues avec le réseau, le studio et les acteurs pour conclure la série et décider que c’était le bon moment pour terminer la série?

Eh bien, j’ai toujours dit que je le ferais pour toujours. Nous n’avons pas eu de discussions avec les acteurs sur la possibilité de faire plus au-delà de la saison 11, parce que Showtime, qui ont été des partenaires formidables et formidables, nous a dit qu’ils étaient prêts à ce que nous terminions. Ils ont été d’excellents partenaires. Aussi triste que cela m’ait fait… Nous avons essayé de diffuser l’émission pendant sept ans. Donc, le fait qu’ils se soient mobilisés et nous aient soutenus pendant ce qui sera maintenant 11 saisons est un miracle, et ce fut un très bon partenariat, travailler avec eux et avec Warner Bros.J’aurais continué à le faire pour toujours. Je ne sais pas si quelqu’un d’autre était assez fou pour continuer à faire ça avec moi.

TVLINE | Pourriez-vous vous voir faire un spin-off de la série, en prenant l’un des personnages secondaires?

Je n’ai pas été un grand fan des retombées. Je sais que d’autres personnes l’ont très bien fait et je suis heureux pour eux. Nous avons eu beaucoup d’occasions de faire d’autres versions de ER ou West Wing ou Third Watch ou Southland. J’ai l’impression que quand un spectacle est terminé, c’est en quelque sorte terminé. C’est mon sentiment personnel à propos de ces choses.

