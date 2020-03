“Shang-Chi et la légende des dix anneaux” de Marvel suspend sa production en raison du coronavirus

Disney a dû suspendre temporairement la production du prochain film Marvel, Shangh-Chi et la légende des dix anneaux. Cela a été fait parce que le réalisateur, Destin Daniel Cretton, s’est auto-isolé pour le Coronavirus, car il était en Australie en train de filmer le film et a un nouveau-né, donc il prend des précautions supplémentaires.

Une note a été partagée avec l’équipage:

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Destin, notre directeur, a un nouveau-né. Il voulait faire preuve de plus de prudence compte tenu de l’environnement actuel et a décidé de se faire tester pour Covid-19 aujourd’hui. Il s’auto-isole actuellement sous la recommandation de son médecin. Pendant qu’il attend les résultats du test, nous suspendons la production de la 1ère unité avec beaucoup de prudence jusqu’à ce qu’il obtienne les résultats la semaine prochaine. La deuxième unité et hors production se poursuivra normalement. Nous contacterons tout le monde d’ici mardi pour la dernière mise à jour. C’est une période sans précédent. Nous apprécions la compréhension de chacun lors de notre travail.

Le film sortira en salles le 12 février 2021.

Source – Le Hollywood Reporter

