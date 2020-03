Shang-Chi interrompt le tournage en tant que directeur s’auto-isole en raison d’un coronavirus

Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont arrêté la production car le réalisateur Destin Daniel Cretton s’auto-isole à cause du coronavirus.

Le directeur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, s’est placé sous isolement après la recommandation d’un médecin. Le directeur a décidé de se faire tester pour le coronavirus COVID-19 alias pour protéger son nouveau-né. La première unité de production sera temporairement interrompue jusqu’à ce que Cretton obtienne ses résultats, mais la deuxième unité sera autorisée à continuer le tournage.

Shang-Chi est la dernière victime du Coronavirus et nous nous attendons à ce que beaucoup d’autres suivent. Le Coronavirus a déjà poussé Mulan, The New Mutants, A Quiet Place II, The Fast and Furious 9 et No Time to Die à repousser leurs dates de sortie, donc les effets ont été des deux côtés de la caméra. Avec un peu de chance, tout va bientôt exploser et tout peut redevenir normal.

Pensez-vous que Shang-Chi sera retardé? Êtes-vous contrarié par le fait que le Coronavirus affecte tout? Sonnez dans la section des commentaires ci-dessous!

Introduit dans l’édition spéciale Marvel # 15 en décembre 1973, Shang-Chi est un artiste martial qualifié qui a été élevé dans un complexe isolé situé en Chine et formé par son père Fu Manchu, un seigneur du crime chinois et un sorcier immortel qui a tenté à plusieurs reprises de conquérir le monde . Lorsque Shang-Chi a finalement été autorisé à s’aventurer dans le monde extérieur pour faire les offres de son père, il a appris les mauvaises manières de son père et a simulé sa propre mort avant de se lancer dans une mission pour abattre l’empire criminel de Fu Manchu.

Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario écrit par David Callaham, Shang-Chi et les légendes des dix anneaux étoiles Simu Liu, Awkwafina et Tony Leung.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront en salles le 12 février 2021. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur Shang-Chi, Destin Daniel Cretton et le Coronavirus pendant que nous les apprenons.

Source: The Hollywood Reporter

Nathaniel Brail

Faire tourner les choses à HH. Suivez-moi sur Twitter et Instagram @NateBrail