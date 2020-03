Shang-Chi Set personnage photo et vidéo mystère

Shang-Chi a mis en scène un personnage mystère avec photo et vidéo

Alors que la production continue pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux, les premières photos et vidéos dans les coulisses du tournage du premier film de super-héros dirigé par des studios asiatiques de Marvel Studios sont apparues en ligne dans le journal télévisé local australien (via CBR), avec une figure masquée non identifiée suspendue à un hélicoptère. Certains fans pensent que cela pourrait être notre premier aperçu du Shang-Chi de Simu Liu tandis que d’autres disent que cela pourrait être The Mandarin de Tony Leung. Découvrez la vidéo ci-dessous!

Tournage Shang-Chi – Réglez la vidéo de r / marvelstudios

RUPTURE: Les premières photos de l’ensemble de #ShangChiAndTheLegendOfTheTenRings ont été révélées!

(via @ 7NewsAustralia) pic.twitter.com/BxjUkVKtU4

– MCU Direct (@MCU_Direct) 12 mars 2020

CONNEXES: Kevin Feige taquine les personnages classiques de Marvel dans Doctor Strange 2

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sera dirigé par l’acteur canadien Simu Liu (Sang et eau, Pris), qui s’apprête à affronter le héros titulaire du premier film asiatique dirigé par des super-héros de Marvel Studios. L’actrice Awkwafina, lauréate du Golden Globe, a rejoint Liu (L’adieu) et le célèbre acteur de Hong Kong Tony Leung, qui incarne le rôle du Mandarin. Il a également été signalé que Crazy Rich Asians la star Michelle Yeoh était en pourparlers pour un nouveau personnage MCU avec Creed II La star et boxeur poids lourd professionnel Florian Munteanu aurait également rejoint le film en tant que méchant secondaire.

Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Zombieland 2, Spider-Man dans le Spider-Verse 2) a écrit le scénario et Destin Daniel Cretton (Court terme 12) est joint pour diriger le projet. Le but de Marvel avec le film est de présenter un héros qui mélange des thèmes asiatiques et asiatiques américains, conçus par des cinéastes asiatiques et asiatiques américains.

Le tournage devrait commencer au début de cette année en Australie pour une sortie prévue le 12 février 2021.

CONNEXES: Ryan Reynolds dit qu’il travaille sur Deadpool 3 pour Marvel Studios

Shang-Chi, également connu sous le nom de The Master of Kung Fu, a été introduit pour la première fois dans les pages de Édition spéciale Marvel # 15 en 1973 après avoir échoué à obtenir les droits de la série télévisée alors populaire Kung Fu, qui mettait en vedette David Carradine. Un maître du combat, Shang-Chi gagne finalement la capacité de créer une quantité infinie de répliques de lui-même. Après Édition spéciale Marvel a changé son nom en Les mains de Shang-Chi: maître du Kung Fu, le personnage est apparu dans des numéros de Marvel Team-Up et Marvel deux en un. Il a également été membre de Les Vengeurs et Heroes for Hire, ce dernier aux côtés de ses collègues maîtres du kung-fu Filles du dragon.