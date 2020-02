Shannen Doherty dit que le cancer du sein est revenu au stade 4 du diagnostic

HISTOIRES CONNEXES

L’actrice Shannen Doherty de BH90210 a révélé mardi qu’elle luttait de nouveau contre le cancer du sein, près de trois ans après son entrée en rémission.

Doherty avait déjà reçu un diagnostic de cancer du sein en 2015, et après que l’actrice a subi une chirurgie, une chimiothérapie et une radiothérapie, elle a annoncé en 2017 que son cancer était en rémission. Le mardi matin Good America, cependant, Doherty a partagé avec Amy Robach que la maladie est maintenant au stade 4 – et elle vit avec le diagnostic en privé depuis un an, ce qui inclut son temps à filmer BH90210.

Dans l’interview émotionnelle, Doherty a parlé de son défunt Beverly Hills, co-star du 90210 Luke Perry, décédé en mars 2019 après avoir subi un accident vasculaire cérébral massif.

“C’était tellement bizarre pour moi d’être diagnostiquée et ensuite pour quelqu’un qui était apparemment en bonne santé de commencer”, a-t-elle déclaré. «C’était vraiment choquant, et le moins que je puisse faire pour l’honorer était de faire ce spectacle. Je n’en ai toujours pas fait assez, à mon avis. “

Doherty a également remercié son coéquipier BH90210 Brian Austin Green, révélant qu’il était la seule personne de la distribution à connaître son diagnostic de cancer pendant la production.

«Avant de tirer, il m’appelait toujours et me disait:« Écoutez, quoi qu’il arrive, j’ai le dos », se souvient-elle. «Et nous avons pu parler de Luke d’une manière très positive et édifiante.»

Quant à la raison pour laquelle elle a décidé de rendre public son diagnostic, Doherty a partagé qu’elle était dans une bataille juridique en cours avec la compagnie d’assurance State Farm qui découle des dommages subis par sa maison californienne lors de l’incendie de Woolsey en 2018. Puisque son état de santé sera rendu public via des documents judiciaires lorsque l’affaire est jugée, Doherty a déclaré qu’elle voulait prendre de l’avance sur les nouvelles.

“Je ne veux pas qu’il soit tordu. Je ne veux pas que ce soit un document judiciaire », a-t-elle déclaré. “Je veux que ce soit réel et authentique, et je veux contrôler le récit.”

Regardez l’interview complète de Doherty sur GMA ci-dessous: