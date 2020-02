Shannen Doherty révèle qu’elle a de nouveau un cancer du sein

Shannen Doherty a avoué que le cancer du sein que j’ai envoyé en 2017 est de retour et qu’en ce moment il est dans un moment avancé de cette maladie avec laquelle il a déjà lutté dur. L’actrice a révélé ces informations lors de la diffusion de Good Morning America, où a reconnu la complexité du processus et le fort revers que la mort de Luke Perry signifiait en mars 2019.

Shannen Doherty

“C’était très étrange pour moi d’être diagnostiqué, puis quelqu’un qui semblait en bonne santé tomberait en premier“, a déclaré l’interprète, enregistrée par TV Line, qui prétendait être au quatrième stade du cancer du sein qui la suit depuis 2015.”C’était très choquant, et le moins que je puisse faire pour honorer sa mémoire était de faire cette série. Je n’en ai toujours pas fait assez, à mon avis, “réfléchit Doherty.

Pendant tout ce temps, environ un an, l’actrice a gardé secrète la réalité de son état de santé, y compris ses camarades de la renaissance “Feeling of Living”, à l’exception de Brian Austin Green: “Avant l’enregistrement, il m’a toujours appelé et m’a dit: «Écoute, quoi qu’il arrive, je serai là pour t’aider»«Ce soutien a été très utile pour Doherty pour parler ouvertement avec quelqu’un de son état et de la façon dont la mort subite de Perry l’avait affecté.

Contrôler le récit

Lors de l’entretien, Doherty a également avoué qu’il avait choisi ce moment pour dévoiler ce qui lui arrive car il allait finir par devenir public en raison du conflit juridique qu’il a avec un assureur pour les dommages subis par sa maison en 2018 lors de l’incendie de Woolsey. “Je ne veux pas que l’histoire se tord. Je ne veux pas être connu par un document judiciaire. Je veux que ce soit réel et authentique, et je veux contrôler le récit“, a condamné l ‘actrice.

