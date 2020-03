Shannon de Lima a posé sur son dos et l’angle de focalisation était une crise cardiaque.

L’ex-femme de Marc Anthony a de nouveau posé de manière très espiègle, vous ne cesserez de la voir!

12 mars 20202 h 01

Shannon de Lima, le couple actuel de James Rodríguez a rendu ses followers fous en posant d’une manière très particulière. Elle ressemble à une poupée!

Avec un petit bikini, des lunettes noires et de longs cheveux blonds, elle a rendu fou plus de 90 000 de ses followers. Le plus choquant a été de voir que son bikini était incrusté juste là. A-t-elle remarqué ce détail?

Sur la photo, il était possible d’apprécier ce que cette fille cache tellement et ce très peu qu’elle peut voir: son tatouage sur son avant-bras.

Il parait Shannon Il profitait d’une journée de soleil et d’eau, car le paysage était totalement vert.

Se pourrait-il que James soit jaloux?

