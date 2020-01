Shannon Sharpe éviscère Orlando Scandrick pour la haine des Eagles

Sharpe est venu préparé.



Orlando Scandrick a fait une tournée “F you” depuis qu’il a été coupé par les Eagles de Philadelphie. Scandrick était membre du secondaire des Eagles et a finalement été éliminé en raison d’une série de performances défensives horribles. L’ancien joueur a pris sur lui d’être le critique le plus vocal des Eagles et a transformé sa situation en un concert d’analystes récurrent sur Undisputed de FS1. Scandrick a reçu l’appel du devoir lundi parce que son ancienne équipe avait perdu en séries éliminatoires la veille. Comme vous pouvez l’imaginer, Scandrick était incroyablement irrespectueux envers les Eagles, au grand désarroi de la co-animatrice incontestée, Shannon Sharpe.

Sharpe a immédiatement commencé à défendre les Eagles tout en soulignant que Scandrick ne les critiquait que parce qu’ils l’avaient coupé. Bien sûr, Scandrick a réfuté cette prémisse mais Sharpe était implacable, notant que Scandrick a abandonné un jeu le 3ème et 30. Scandrick a essayé de se défendre mais Sharpe n’a pas pu être arrêté.

Il reste à voir si nous reverrons jamais Scandrick sur Undisputed. Il semblait bouleversé par les critiques de Sharpe et a même réfuté certaines de ses statistiques douteuses. Quoi qu’il en soit, cela a créé une télévision vraiment divertissante que tout Twitter attendait. Peut-être que Scandrick réfléchira à deux fois avant de détester à nouveau les Eagles.

.