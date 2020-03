Shannon Sharpe révèle la chaussure que Kobe Bryant lui a offerte en 2004

Kobe Bryant a béni Shannon Sharpe avec des baskets sur le thème des Lakers une fois.



Kobe Bryant restera à jamais dans le cœur des amateurs de sport du monde entier. Il a fait irruption sur la scène à la fin des années 90 et a finalement repris toute la NBA avec Shaq à ses côtés. Malheureusement, il est décédé trop tôt en janvier et les fans et ses coéquipiers le pleurent depuis. L’un des plus grands fans de Kobe n’était autre que la légende de la NFL, Shannon Sharpe. L’ailier serré des Broncos a toujours été un champion des Lakers sur les réseaux sociaux et il est également rapide à montrer sa légende des baskets.

Aujourd’hui, Sharpe s’est rendu sur Twitter où il a montré une paire de coups de pied que Kobe lui a offerts en 2004. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, il s’agit d’une paire noire, violette et or de Nike Air Trainer Huaraches. Ce qui rend la paire encore plus cool, c’est le fait que Kobe les a dédicacés.

Compte tenu de leur état, il est clair qu’ils ont été portés, mais il n’est pas clair si c’est Kobe ou Shannon qui les a portés. Quoi qu’il en soit, c’est un morceau de souvenirs de Kobe que nous sommes sûrs que Sharpe gardera près de lui et cher à son cœur aussi longtemps qu’il vivra.

