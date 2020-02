Shaq Gifts Fan avec ordinateur portable après qu’il offre ses condoléances pour la perte de Kobe Bryant & Sister

Il voulait rembourser l’acte de gentillesse.



Quelques belles paroles ont valu à un inconnu au hasard un ordinateur portable gratuit et cher, gracieuseté de Shaquille O’Neal. Le monde pleure peut-être la mort de l’icône du basket-ball Kobe Bryant, mais sa famille et ses amis proches sont les plus en difficulté. L’épouse de Kobe, Vanessa Bryant, a partagé son chagrin d’avoir perdu à la fois son mari et sa fille de 13 ans, Gianna, et les membres de la famille des sept autres morts dans l’accident d’hélicoptère sont toujours sous le choc de la nouvelle dévastatrice.

L’ancienne star des Los Angeles Lakers, Shaquille O’Neal, a publiquement partagé son chagrin, allant même jusqu’à fondre en larmes sur NBA sur TNT alors qu’il se souvenait de son coéquipier. “Je n’ai pas ressenti une douleur aussi forte depuis un moment”, a déclaré Shaq. “Quarante-sept ans … a perdu deux grands-mères, a perdu un sarge, a perdu ma sœur, et maintenant j’ai perdu un petit frère.”

Mercredi 29 janvier, Shaq était en train de faire du shopping dans un Best Buy en Géorgie lorsqu’un fan du nom de Patrick Martin s’est approché de la légende du basket-ball. Patrick s’approcha de Shaq et dit quelques mots, mais sa gentillesse était quelque chose que Shaq Diesel appréciait suffisamment pour rembourser.

Patrick a écrit sur son run-in aléatoire sur Facebook et l’histoire est rapidement devenue virale. “Donc, Mo et moi venons d’aller chez Best Buy pour acheter un ordinateur portable et nous rencontrons Shaq”, a-t-il déclaré. “Nous avons présenté nos condoléances à sa sœur et à Kobe. Nous sommes partis, puis Shaq vient vers nous et dit: j’aime bien, alors prenez la plus belle ici et je paierai pour cela. #RIPAyeshaHarrisonJex #RIPKOBE #MambaMentality.”

Le fan reconnaissant a également partagé des photos de lui serrant la main de Shaq avec un instantané de son nouvel ordinateur. Découvrez-le ci-dessous.

