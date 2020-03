ShaqIsDope reconditionne d’anciennes gouttes pour “ShaqIsDope 1.5”

Dans sa dernière entrée, ShaqIsDope de Toronto a livré son projet ShaqIsDope 1.5, après la sortie éponyme de 2017. Cette fois-ci, Shaw crée un EP qui reconditionne efficacement les gouttes précédemment publiées, créant ainsi une écoute pour les fans.

Parmi les morceaux inclus dans le projet, il y a le morceau d’août 2018 “Regulate, un trio de coupes”, “Plenty Days”, “Losing My Soul” et “This Life”, tous sortis en octobre 2018, et la coupe de juin 2019 ” Try Me. “La production provient de Money Montage, Jimmy Havier, Kelly Portis, Prezident Jeff et Smallz.

Le nouvel emballage survient après une année 2019 chargée au cours de laquelle ShaqIsDope s’est déchaîné sur une multitude de gouttes en vrac alors que les fans attendent toujours le suivi officiel de l’album de 2017.

