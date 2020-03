Shaquille O’Neal se défend après être apparu dans la série Netflix

Maintenant que presque tout le monde a vu Tiger King: Murder, Mayhem et Madness de Netflix, il y a beaucoup à dire. Alors que les détectives sur Internet continuent de déterrer des personnes qui ont apparemment un lien avec Joe Exotic et d’autres personnages présentés dans la série, une célébrité apparaît carrément dans les images d’archives de la série.

Avec des millions de personnes qui diffusent la série documentaire en streaming et le voient avec Joe Exotic, Shaquille O’Neal a profité de son podcast pour rétablir les faits.

Shaquille O’Neal | Michael Reaves / .

Les téléspectateurs de Netflix ne peuvent pas arrêter de parler de «Tiger King»

Tiger King est un énorme succès pour Netflix et a été un grand sujet de conversation sur les médias sociaux depuis ses débuts. La série Netflix se concentre principalement sur Joseph Allen Maldonado-Passage, également connu sous le nom de Joe Exotic. La série se concentre globalement sur plusieurs conservateurs et collectionneurs de gros chats, mais de tous ses fils, le principal est la querelle entre Joe Exotic et Carole Baskin, la propriétaire de Big Cat Rescue.

La série entrelace de nombreuses intrigues différentes, y compris la polygamie, un syndicat criminel de commerçants d’animaux exotiques, un meurtre présumé domestique et un complot présumé de meurtre pour compte d’autrui. Joe Exotic est actuellement en prison, reconnu coupable d’avoir tenté de faire tuer Baskin.

Il avait un lien avec de nombreuses célébrités lors de leur visite au zoo. Le zoo GW d’Exotic, ainsi que d’autres dans la même veine, avaient également des liens avec des films, des émissions de télévision et des artistes musicaux qui voulaient utiliser des animaux exotiques.

L’ancienne star de la NBA, Shaquille O’Neal, fait partie de la série Netflix en tant que visiteur au zoo. Un clip d’O’Neal au zoo a également été mis en ligne il y a plusieurs années sur la chaîne YouTube de JoeExotic TV.

Shaquille O’Neal répond après son apparition de «Tiger King»

O’Neal a discuté de sa relation avec Joe Exotic et de son apparition dans la série Netflix sur son podcast «The Big Podcast With Shaq». O’Neal dit que bien qu’il ait visité le zoo de Joe Exotic, il ne lui a acheté aucun animal.

En parlant de visiter le zoo, O’Neal a expliqué: «Alors nous y allons, et c’est un endroit magnifique, et le personnage qui était là était Exotic Joe. Nous y sommes et j’ai laissé tomber quelques dons pour la nourriture des tigres et tout ça. Nous prenons des photos avec [the] tigres. Nous y sommes retournés quelques fois. Ensuite, nous revenons une autre fois et nous avons découvert qu’il est impliqué dans tout ça, et puis, en fait, j’ai arrêté d’y aller. »

Il a dit quand il a appris que les animaux pouvaient être maltraités que Joe pouvait être “louche”, il n’est pas revenu. “Je ne fais pas de mal aux tigres”, a déclaré O’Neal. «J’adore les tigres. J’adore les tigres blancs. Dois-je faire des dons à ces zoos pour aider ces tigres? Je le fais tout le temps. Est-ce que je possède personnellement des tigres chez moi? Non, mais j’aime les tigres. Écoutez, les gens vont se faire leur propre opinion, mais, encore une fois, je n’étais qu’un visiteur. J’ai rencontré ce type – pas mon ami. Je ne le connais pas. Je n’ai jamais eu de relations d’affaires avec lui, et je ne savais pas que tout cela se passait. »

Tiger King est actuellement en streaming sur Netflix.