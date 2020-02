Shareef O’Neal obtient les tatouages ​​de Kobe et Gianna Bryant en leur honneur

Kobe a eu un impact énorme sur la vie de Shareef.



Le décès de Kobe et Gianna Bryant a été un choc pour la communauté du basket-ball et au cours de la semaine dernière, les fans, la famille et les pairs ont été en deuil. L’une des personnes qui connaissait Kobe n’était autre que Shareef O’Neal, le fils de la légende de la NBA, Shaq. Shareef avait l’habitude de parler à Kobe tout le temps car le Bryant donnait des conseils au jeune basketteur sur le match. Shareef connaissait également Gianna, ce qui rend la situation encore plus déchirante.

Selon TMZ, Shareef honore Kobe et Gianna avec un tatouage. Récemment, Shareef a repris son histoire sur Instagram où il a montré un tatouage représentant le maillot Mamba numéro 2 de Gianna. À côté du maillot se trouvent les deux numéros de Kobe: 8 et 24.

LeBron James a récemment obtenu son propre tatouage Kobe Bryant qui représente un serpent mamba noir à côté d’une rose. Le tatouage comporte également les deux chiffres de Kobe. Même Anthony Davis a obtenu une encre similaire qui montre simplement le genre d’impact que Kobe a eu sur le basket-ball et ses joueurs.

Au cours des prochaines semaines, des mois et peut-être même des années, nous sommes sûrs que nous verrons encore plus d’hommages pour l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais marché sur un court.

.