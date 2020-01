‘Shark Tank:’ Ce requin a été tiré une fois par Khloé Kardashian

L’émission à succès d’ABC, Shark Tank, en est à sa 11e saison avec des millions de fans. Le panel principal d’investisseurs fortunés – Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John et Kevin O’Leary – ont ajouté la «célébrité» à leur crédit en raison de la popularité gigantesque du programme.

Avec la réussite que chaque requin apporte au spectacle, il est difficile de comprendre que l’un d’eux a été renvoyé par un membre de la fameuse famille Kardashian.

Khloe Kardashian | Michael Tullberg / WireImage

Icône de la mode à la star de la réalité

Le fondateur de FUBU, Daymond John, a été l’un des premiers entrepreneurs millionnaires de la liste à être recruté pour Shark Tank. John était sceptique au début et voulait savoir qui d’autre serait assis sur le panneau.

«Je crois que c’était notre producteur exécutif, Clint Newbill. Il a dit qu’ils appelaient du bureau de Mark Burnett », a déclaré John à Innovation & Tech Today l’année dernière. «Nous avons eu un appel Skype dans notre salle de conférence, et c’était les producteurs de Shark Tank d’un côté et moi-même et trois de mes dirigeants de l’autre. Ils m’ont parlé de l’idée de l’émission. J’ai demandé: “Qui d’autre va être dans la série?” Et ils ont dit: “Eh bien, vous savez, nous ne pouvons pas prendre tout le monde, mais l’un d’eux est Mark Cuban.” Je suis presque tombé de ma chaise en riant. “Je ne peux pas vous croire les gars d’Hollywood”, leur ai-je dit. “

Bien que le gourou de la mode hésite à tremper son orteil dans le réservoir après avoir entendu qu’il devrait payer pour son propre vol pour être interviewé, il a finalement cédé en raison des grands noms qui soutiennent le spectacle. «Tout d’abord, c’était Mark Burnett. Deuxièmement, il a été tourné par Sony et ABC. Les marques ne deviennent pas plus grandes que cela », a déclaré John. “Je devais quand même aller à L.A. Nous avons donc abattu le pilote et le pilote a été récupéré tout de suite.”

Vêtements les Kardashian

Lorsque la tristement célèbre émission de téléréalité Keeping Up With The Kardashians a été créée sur E! en 2007, John a été intégré à l’équipe pour gérer le placement de produit sur le salon, selon CNBC. Le fondateur de FUBU était responsable de la sélection des marques de la famille Kardashian à porter ou à parler en direct pour donner de la publicité et de la visibilité à ces marques.

À l’époque, les Kardashian commençaient tout juste en tant qu’entrepreneurs dans l’espace de la mode et n’étaient pas encore un nom familier, donc peu de marques étaient à bord. «Personne ne le ferait; ils ne croyaient pas en ces filles », a révélé la star de Shark Tank, ajoutant qu’il devrait souvent payer pour que ses propres marques, telles que FUBU ou Coogi, soient présentées dans l’émission, car aucune autre entreprise n’était disposée à prendre le risque.

Une partie du concert de téléréalité comprenait John faisant quelques apparitions dans la série, mais un conflit a éclaté lorsque Shark Tank est venu appeler.

J’ai dû “suivre” ou nager

L’émission de télé-réalité ABC a commencé son développement au moment de la récession du pays, où John a vu une grande opportunité d’investissement. «J’avais 10 entreprises de vêtements, huit d’entre elles n’allaient pas bien parce que personne n’achetait de vêtements; ils ne peuvent pas payer l’hypothèque », a déclaré John en 2016.« Alors, je me suis dit: «Je ne fais que lancer des entreprises de vêtements. J’ai besoin de faire d’autres choses. »»

Pourtant, en raison de son implication avec Keeping Up With The Kardashians sur E !, ABC a dit à John qu’il devait choisir entre les réseaux. “ABC a dit:” Vous ne pouvez pas faire d’autre spectacle que le nôtre “”, a-t-il expliqué.

Khloé Kardashian a eu vent du pépin et a voulu aider John. “Elle m’a essentiellement viré de la série”, a révélé la créatrice de FUBU, disant qu’elle le laissait partir pour qu’il soit libre de rejoindre Shark Tank. “Elle a dit qu’elle ne me gênerait jamais.”

Shark Tank et KUWTK ont tous deux connu un énorme succès, et John a toujours une relation solide avec les Kardashians. “Vous avez toujours eu le respect de ma part et vous avez toujours eu la possibilité de voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir!”, A tweeté Khloé à John après avoir partagé l’histoire de leur relation de travail. “Maintenant … tout le monde voit continuer à ne briller que de l’amour ici.”

À ce jour, John fait l’éloge de la famille. “Dites ce que vous voulez des Kardashian, mais ils sont une force avec laquelle il faut compter et se soucient profondément des gens qu’ils aiment”, a-t-il tweeté plus tôt ce mois-ci.